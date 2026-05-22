Dinamani
‘ஜனநாயகன்’ படம் இணையத்தில் வெளியான விவகாரம்: 9 பேரின் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி தமிழ்நாட்டில் தொடர் மின்வெட்டுக்கு உடனடியாகத் தீர்வுகாண வேண்டும்: பிரேமலதாஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் : தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு எங்கள் மீது துரோகப் பட்டம் சுமத்த முயல்வது முற்றிலும் தவறானது: எஸ்.பி. வேலுமணிநிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!10 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு எவரெஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து இறங்கும்போது இரண்டு இந்தியர்கள் பலி! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு!முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு! அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் சமூக நீதி, சுயநலப் புத்தி: விசிக பதில்முடத்தெங்கு! அரசியலில் என்ன பெயர்? விசிகவை சூசகமாக உரைக்கும் ஆ. ராசாஅரசு விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது: தவெகவினருக்கு என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்
/
தேனி

ஒரே நாளில் 52 பேரிடம் 6.3 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

தேனி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை நடைபெற்றதில் 52 பேரிடமிருந்து 6.3 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

News image
Updated On :22 மே 2026, 11:24 pm IST

Syndication

தேனி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை நடைபெற்றதில் 52 பேரிடமிருந்து 6.3 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதுகுறித்து தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு : தேனி மவட்டத்தில் புதன்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை ‘ஆபரேஷன் ஷில்ட்நெட்’ என்ற தலைப்பில் சோதனை நடைபெற்றது. அதில், 126 போ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

இதேபோல, விதிமுறைகளை மீறி வாகனத்தை ஓட்டிய 2,856 போ் மீது வழக்குப்பதிந்து, உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத 329 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. வெள்ளிக்கிழமை ஒரே நாளில் 52 பேரிடம் சோதனை செய்து, 6.3 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா். அவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

ராமேசுவரம் அருகே கஞ்சா விற்றதாக 4 போ் கைது

ராமேசுவரம் அருகே கஞ்சா விற்றதாக 4 போ் கைது

60 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: 2 இளைஞா்கள் கைது

60 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: 2 இளைஞா்கள் கைது

204 கிலோ குட்கா பறிமுதல்; இருவா் கைது

204 கிலோ குட்கா பறிமுதல்; இருவா் கைது

பேருந்தில் கடத்தப்பட்ட கஞ்சா பறிமுதல்; இளைஞா் கைது

பேருந்தில் கடத்தப்பட்ட கஞ்சா பறிமுதல்; இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan