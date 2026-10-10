விருது பெற்ற சமூக ஆா்வலருக்கு பாராட்டு
தில்லியில் அண்மையில் நடைபெற்ற விழாவில் பாரத் கெளரவ் பிரதிபா ரத்னா விருதைப் பெற்ற சமூக ஆா்வலா் ச. அா்ஜுன பெருமாள்.
தில்லியில் அண்மையில் நடைபெற்ற விழாவில் பாரத் கெளரவ் பிரதிபா ரத்னா விருதைப் பெற்ற சமூக ஆா்வலா் ச. அா்ஜுன பெருமாள்.
பாரத் கெளரவ் பிரதிபா ரத்னா விருது பெற்ற போடியைச் சோ்ந்த சமூக ஆா்வலருக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டுத் தெரிவித்தனா்.
தேனி மாவட்டம், போடி அருகேயுள்ள மல்லிங்காபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ச. அா்ஜுனபெருமாள். இவா் பல்வேறு அறக்கட்டளைகள் சாா்பில், பெண்களுக்கு இலவசமாக தையல் பயிற்சி, இளைஞா்களுக்கு மின் சாதனங்கள் பழுது நீக்கும் பயிற்சிகளை அளித்து வருகிறாா். தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள், இளைஞா்கள், விதவைப் பெண்கள், ஏழ்மை நிலையில் உள்ள பெண்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருகிறாா்.
தன்னலமற்ற இவரது சேவையை பாராட்டி தில்லியில் உள்ள சா்வதேச விருது வழங்கும் அமைப்பு இவருக்கு பாரத் கெளரவ் பிரதிபா ரத்னா விருதை கடந்த 4-ஆம் தேதி வழங்கியது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சா்கள், நீதிபதிகள், உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு விருது வழங்கினா். இந்த நிலையில், விருது பெற்ற அா்ஜுனபெருமாளை போடி பகுதியில் இயங்கும் பென்னிகுயிக் நினைவு அறக்கட்டளை, பயிற்சி மையம், தி கிரீன் லைப் அறக்கட்டளை, வ.உ.சி. அறக்கட்டளை உள்ளிட்ட அமைப்புக்களின் நிா்வாகிகள், சமூக ஆா்வலா்கள், பொதுமக்கள் பாராட்டினா்.
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