சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்தவா் கைது
தேனி மாவட்டம், சுருளிப்பட்டியில் வியாழக்கிழமை சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தேனி மாவட்டம், சுருளிப்பட்டியில் வியாழக்கிழமை சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சுருளிப்பட்டியில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்வதாக மதுவிலக்கு குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அந்தப் பகுதியில் போலீஸாா் ரோந்து சென்றனா். அப்போது, கூட்டாறு செல்லும் சாலையில் சுருளிப்பட்டி நேருஜி தெருவைச் சோ்ந்த முருகன் (53) மது விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை கைது செய்து, அவரிடமிருந்த 42 மதுப் புட்டிகளைப் பறிமுதல் செய்து, ராயப்பன்பட்டி போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
இதுகுறித்து ராயப்பன்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
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