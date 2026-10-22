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சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு: சுற்றுலா பயணிகளுக்கு 4-வது நாளாக தடை!

சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை...

Suruli Falls

சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு - Dinamani

Updated On :

உத்தமபாளையம்: தேனி மாவட்டம், சுருளி அருவியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக 4-ஆவது நாளாக வியாழக்கிழமையும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.

மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் தமிழகத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றாக சுருளி அருவி அமைந்துள்ளது. இந்த மலைத் தொடரிலுள்ள மேகமலை, ஹைவேவிஸ், இரவங்கலாறு, தூவானம், அரிசிப்பாறை, காப்புக்காடு போன்ற வனப் பகுதிகளில் பெய்யும் மழை நீா் சுருளியில் அருவியாகக் கொட்டுகிறது.

கடந்த சில நாள்களாக மேகமலையில் வடகிழக்கு பருவ மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், சுருளி அருவிக்கு நீா்வரத்து அதிகரித்தது. இதையடுத்து, கம்பம் மேற்கு சரக வனத் துறையினா் சுற்றுலாப் பயணிகள் பாதுகாப்பு கருதி அருவியில் குளிக்க 4 ஆவது நாளாக வியாழக்கிழமையும் தடை விதித்தனா்.

சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் அருவிக்கு செல்லவோ, குளிக்கவோ வனத்துறை விதித்த தடையால் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.

Summary

Flooding at Suruli Falls: Tourists banned for 4th day

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