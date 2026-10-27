யானைத் தந்தங்களைக் கடத்த முயன்ற 4 போ் கைது

யானைத் தந்தங்களைக் கடத்த முயன்ற 4 போ் கைது
கம்பத்திலிருந்து கேரளத்துக்கு யானைத் தந்தங்களைக் கடத்திச் செல்ல முயன்ாக 4 பேரை வனத் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து இரு ஜோடி யானைத் தந்தங்கள், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட இரு காா்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
கம்பத்திலிருந்து கேரளத்துக்கு யானைத் தந்தங்களைக் கடத்த முயன்ாக கைது செய்யப்பட்ட நால்வா்.
தேனி மாவட்டம், கம்பத்திலிருந்து கேரளத்துக்கு யானைத் தந்தங்களைக் கடத்திச் செல்ல முயன்ாக 4 பேரை வனத் துறையினா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து இரு ஜோடி யானைத் தந்தங்கள், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட இரு காா்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
கம்பத்திலிருந்து கேரளத்துக்கு யானைத் தந்தங்கள் கடத்தப்படுவதாக கம்பம் மேற்கு வனச்சரகா் தீனதயாளனுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அவரது தலைமையிலான வனத் துறையினா் கம்பம் புறவழிச் சாலையில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த இரு காா்களை நிறுத்தி சோதனையிட்ட போது, அதில் இரு ஜோடி யானைத் தந்தங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, தந்தங்களைப் பறிமுதல் செய்த வனத் துறையினா், காா்களில் வந்த நால்வரையும் பிடித்து விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில், இவா்கள் கம்பம் முத்துராமலிங்கத் தேவா் தெருவைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணபிரபு (42), மதுரை கூடல்நகரைச் சோ்ந்த அன்னமராஜா (53), மதுரை பாப்பாகுடி சிக்கந்தா்சாவடி தெருவைச் சோ்ந்த வாசுதேவன் (53), ஆனைமலையான் பட்டியைச் சோ்ந்த விஜயன் (42) என்பதும், யானைத் தந்தங்களை விற்பனை செய்வதற்காக கேரளத்துக்கு கொண்டு செல்ல முயன்றதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இவா்கள் நால்வரையும் வனத் துறையினா் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த இரு ஜோடி யானைத் தந்தங்கள், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட இரு காா்களை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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