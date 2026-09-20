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கடமலைக்குண்டில் செப்.26-இல் தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டம்: மேகமலை விவசாயிகள் மனு

கடமலைக்குண்டில் செப்.26-இல் தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டம்

தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் சனிக்கிழமை மனு அளிக்க வந்த மேகமலை பரம்பரை வனவாசிகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினா்.

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கடமலைக்குண்டுவில் மேகமலை விவசாயிகள் வருகிற 26-ஆம் தேதி முதல் தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டம் நடத்த உள்ளதாகவும், இதற்கு அனுமதி வழங்கக் கோரி தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் பரம்பரை வனவாசிகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினா் சனிக்கிழமை மனு அளித்தனா்.

இந்த மனுவில்: தேனி மாவட்டம், மேகமலை வனப்பகுதியில் உள்ள 9 ஊராட்சிகளில், 102 கிராமங்களில் சுமாா் 40 ஆயிரம் போ் வசித்து வருகின்றனா். இவா்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என தில்லி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, இவா்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனா். இதனிடையே, வருகிற 29-ஆம் தேதி தில்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேகமலை வழக்கு விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

இந்த வழக்கில் மேகமலை விவசாயிகளுக்கு நல்ல தீா்ப்பு கிடைக்கும் என நம்பி, மேகமலை பரம்பரை வனவாசிகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினா் வருகிற 26-ஆம் தேதி முதல் கடமலைக்குண்டு பேருந்து நிலையத்தில் குடும்பத்துடன் தொடா் போராட்டம் நடத்த உள்ளோம். இதற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என அதில் தெரிவித்தனா்.

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