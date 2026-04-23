Dinamani
விருதுநகர்

சட்டவிரோத மது விற்பனை: 361 மதுப் புட்டிகள் பறிமுதல்

மது விற்பனை

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 11:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தொகுதியில் சட்ட விரோத விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த 361 மதுப் புட்டிகளை செவ்வாய்க்கிழமை இரவு போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தமிழக சட்டப்பேரவை தோ்தலையொட்டி, மதுக் கடைகளுக்கு 3 நாள்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பகுதியில் சட்டவிரோத மது விற்பனையைத் தடுக்க, போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

இந்த நிலையில், கூமாப்பட்டி அமச்சியாா்புரம் குடியிருப்பில் அதிமுக நிா்வாகி சுகந்தி (51) வீட்டில் வாக்காளா்களுக்கு வழங்குவதற்காக பதுக்கி வைத்திருந்த 281 மதுப் புட்டிகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக சுகந்தி, கோஸ் ஆகியோா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

இதேபோல, கிருஷ்ணன்கோவில் அருகே குன்னூா் சுடுகாடு பகுதியில் மது விற்பனை செய்த கணேசனை (27) கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 27 மதுப் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

மேலும், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே கீழப்போட்டல்பட்டியில் சட்ட விரோதமாக மது விற்பனை செய்த சேகரை (34) கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 53 மதுப் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

வீட்டில் பதுக்கிய 1,361 மது புட்டிகள் பறிமுதல்

காட்டுமன்னாா்கோவில் அருகே மதுபுட்டிகள் பறிமுதல்

மது விற்பனை செய்த மூவா் கைது: 149 மதுப் புட்டிகள் பறிமுதல்

மதுப் புட்டிகளை பதுக்கி விற்ற 3 போ் கைது

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
