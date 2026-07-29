சதுரகிரியில் ஆடி மாத பெளா்ணமி வழிபாடு

வத்திராயிருப்பு அருகேயுள்ள சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலில் ஆடி மாத பௌா்ணமி வழிபாடு செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் - மேகமலை புலிகள் காப்பகம் சாப்டூா் வனச்சரகத்தில் உள்ள சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலில் ஆடி மாத பிரதோஷம், பௌா்ணமி வழிபாட்டுக்காக ஜூலை 26 முதல் 29-ஆம் தேதி வரை 4 நாள்கள் பக்தா்கள் படி ஏறிச் சென்று வழிபாடு நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை பெளா்ணமியை முன்னிட்டு வத்திராயிருப்பு தாணிப்பாறை வழியாக காலை 6 மணி முதல் 12 மணி வரை பக்தா்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்பட்டனா். சதுரகிரி மலையில் உள்ள சுந்தர மகாலிங்கம், சந்தன மகாலிங்கம் கோயில்களில் இரவு 7 மணிக்கு மேல் பௌா்ணமி பூஜைகள் தொடங்கின. 16 வகையான அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு, சுந்தர மகாலிங்கம் புஷ்ப அலங்காரத்திலும், சந்தன மகாலிங்கம் சந்தன காப்பு அலங்காரத்திலும் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.
செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தொடங்கிய பௌா்ணமி திதி புதன்கிழமை இரவு 8 மணி வரை இருப்பதால் புதன்கிழமையும் சதுரகிரி மலையில் பௌா்ணமி வழிபாடு நடைபெறுகிறது.
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