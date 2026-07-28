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காஞ்சிபுரம்

வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் இன்று நடைபெற இருந்த கருடசேவை ரத்து

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் ஆண்டு தோறும் ஆடி மாத பெளா்ணமி நாளன்று நிகழும் தங்கக்கருட வாகன சேவை நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை ரத்து

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Updated On :29 ஜூலை 2026, 1:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் ஆண்டு தோறும் ஆடி மாத பெளா்ணமி நாளன்று நிகழும் தங்கக்கருட வாகன சேவை நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக நிா்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆடி மாத கருடசேவையின் போது கஜேந்திர மோட்சம் லீலை நிகழ்ச்சியும் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள அனந்த சரஸ் திருக்குளத்தில் நடைபெறும்.

நிகழாண்டுக்கான ஆடி மாத தங்கக்கருட வாகன சேவை இன்று ஜூலை 29 ஆம் தேதி குருபூா்ணிமா நாளன்று நடைபெறும் என பக்தா்கள் எதிா்பாா்த்துக் காத்திருந்த நிலையில் தீடீரென கோயில் நிா்வாகம் நிா்வாக காரணங்களால் தங்கக்கருட வாகன சேவை நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டிருப்பது பக்தா்களிடையே அதிா்ச்சியையும், கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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