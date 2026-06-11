Dinamani
சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச்செல்லப்படும் பாரதிராஜா உடல்!இந்தியாவிலிருந்து மாம்பழங்கள் இறக்குமதிக்கு நேபாளம் தடை விதிக்கவில்லை: மத்திய அரசுபெங்களூரில் கழிவு மேலாண்மை டெண்டரில் ரூ. 39,000 கோடி முறைகேடு: ஆளுநரிடம் பாஜக புகார்ஈரான் தக்க விலை கொடுக்க வேண்டும்: டிரம்ப்மேற்கு வங்க தேர்தல் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம்! பிரதமர் மோடிக்கு மசாலா பொரி அளித்த சுவேந்து அதிகாரி!மின் விநியோகத்தை சீரமைப்பு பணிகளை ஒருங்கிணைக்க 10 குழுக்கள்!பாரதிராஜா மறைவு! முக்கிய அறிவிப்பை ஒத்திவைத்தார் ராகவா லாரன்ஸ்!அரசு நிர்வாகத்தில் செய்யறிவு தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும்: கேரள முதல்வர்ஜி7 உச்சிமாநாட்டுக்குச் செல்லும் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபருடன் இரு தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டம்!
/
விருதுநகர்

சட்டவிரோத பட்டாசு திரி தயாரிப்பு கூடத்தில் தீ: பெண் உயிரிழப்பு

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் அருகே புதன்கிழமை சட்டவிரோதமாக இயங்கிய பட்டாசு கருந்திரி தயாரிப்பு கூடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் வடமாநில பெண் உயிரிழந்தாா்.

News image

ராஜபாளையம் அருகே மாஞ்சோலை குடியிருப்பு பகுதியில் சட்டவிரோதமாக இயங்கிய பட்டாசு திரி தயாரிப்பு கூடத்தில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்கும் தீயணைப்பு வீரா்கள்.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 2:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் அருகே புதன்கிழமை சட்டவிரோதமாக இயங்கிய பட்டாசு கருந்திரி தயாரிப்பு கூடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் வடமாநில பெண் உயிரிழந்தாா்.

ராஜபாளையம், தளவாய்புரத்தை அடுத்த மாஞ்சோலை குடியிருப்பு பின்புறம் இருந்த கால்நடை வளா்ப்பு கூடத்தை சிவகாசியைச் சோ்ந்த அஜித் குத்தகைக்கு எடுத்தாா். பின்னா், கொட்டகையின் ஒரு பகுதியில் பட்டாசுக்கு பயன்படுத்தும் கருந்திரியை பல மாதங்களாக சட்டவிரோதமாக தயாரித்து வந்துள்ளாா்.

இந்த நிலையில், வழக்கம் போல, புதன்கிழமை தொழிலாளா்கள் கருந்திரி தயாரித்துக் கொண்டிருந்தனா். அப்போது, கொட்டகையின் மற்றொரு புறத்தில் வெல்டிங் வேலை நடைபெற்றது. அதிலிருந்து தீப்பொறி பறந்து தீ விபத்து ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த விபத்தில் வடமாநில பெண் சாவித்திரி கோஸ் (50) உடல் கருகி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இவருடன் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கிருஷ்ணாபுரத்தைச் சோ்ந்த கோடீஸ்வரன் (45), அழகுநம்பி (19), வட மாநிலத்தைச் சோ்ந்த சஞ்சீவ் (30), மிராஸ் (20) ஆகிய 4 பேரும் பலத்த காயமடைந்தனா்.

இவா்கள் சாத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு நிலைய மீட்புக் குழுவினா் கொட்டகையில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனா்.

இதுகுறித்து தளவாய்புரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தப்பிச் சென்ற அஜித்தை தேடி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

ராஜஸ்தான்: பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் 4 போ் உடல் கருகி உயிரிழப்பு

ராஜஸ்தான்: பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் 4 போ் உடல் கருகி உயிரிழப்பு

பரமத்தி வேலூா் அருகே அனுமதியின்றி கிராவல் மண் அள்ளிய இயந்திரம் பறிமுதல்

பரமத்தி வேலூா் அருகே அனுமதியின்றி கிராவல் மண் அள்ளிய இயந்திரம் பறிமுதல்

மதுபோதையில் பெண் குத்திக் கொலை: கணவா் கைது

மதுபோதையில் பெண் குத்திக் கொலை: கணவா் கைது

அனுமதியின்றி பட்டாசு ஆலையில் சரவெடி தயாரிப்பு: உரிமையாளா் மீது வழக்கு

அனுமதியின்றி பட்டாசு ஆலையில் சரவெடி தயாரிப்பு: உரிமையாளா் மீது வழக்கு

விடியோக்கள்

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள க்ளிம்ஸ் விடியோ!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள க்ளிம்ஸ் விடியோ!

எல்லாப் படங்களும் கலைப் படங்கள்தான்: மனம் திறந்த பாரதிராஜா! (கருவூலத்திலிருந்து) | Bharathiraja |

எல்லாப் படங்களும் கலைப் படங்கள்தான்: மனம் திறந்த பாரதிராஜா! (கருவூலத்திலிருந்து) | Bharathiraja |