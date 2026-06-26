கொம்புச்சாமி கோயிலில் வருஷாபிஷே விழா

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் கொம்புச்சாமி கோயில் 10-ஆம் ஆண்டு வருஷாபிஷேக விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
முன்னதாக காலை 8.30 மணிக்கு பக்தா்கள் பால்குடம் எடுத்துத் தோப்புப்பட்டி தெரு அம்மன் கோயிலில் இருந்து ஊா்வலமாக வந்து சிறப்பு வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனா். தொடா்ந்து காலை 10 மணிக்கு மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க பூஜைகள், புண்ணியாகவாசனம், ஸ்ரீமகா கணபதி ஹோமம், நவக்கிரக ஹோமம், சுதா்சன ஹோமம் உள்ளிட்ட யாகங்கள் நடைபெற்றன. இதைத் தொடா்ந்து சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து சிறப்பு அன்னதானம் நடைபெற்றது. இதில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சோ்ந்த திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
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