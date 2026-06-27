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விருதுநகர்

விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு செய்த அமைச்சருக்கு திடீா் மயக்கம்

விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சமூக நலன், மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சா் ஜெகதீஸ்வரி வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, அவருக்கு திடீரென மயக்கம் ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

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அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி - X

Updated On :27 ஜூன் 2026, 1:06 am IST

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விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சமூக நலன், மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சா் ஜெகதீஸ்வரி வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, அவருக்கு திடீரென மயக்கம் ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலை போதை ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு மராத்தான் போட்டியை அமைச்சா் ஜெகதீஸ்வரி கொடியசைத்துத் தொடங்கிவைத்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற ‘பெண் குழந்தைகளைக் காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்’ என்ற விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் அவா் பங்கேற்றாா்.

பின்னா், நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்ததும், விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அமைச்சா் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, அவருக்கு திடீரென மயக்கம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து, மருத்துவமனையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. மேலும், அவருக்கு எக்கோ, இசிஜி உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ரத்தத்தில் சா்க்கரை அளவு திடீரென அதிகரித்ததே இந்த உடல் நலக் குறைவுக்கு காரணம் என மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா்.

பின்னா், உடல்நிலை சீரனாதும், மருத்துவமனையிலிருந்து அமைச்சா் வீடு திரும்பினாா்.

அமைச்சா் அதிருப்தி:

விருதுநகரில் சமூக நலன், மகளிா் உரிமைத் துறை சாா்பில், சிலம்ப விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்குப் பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி அமைச்சா் ஜெகதீஸ்வரி தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த விளம்பரப் பலகையில், சம்பந்தப்பட்ட துறையின் அமைச்சரான ஜெகதீஸ்வரியின் பெயா் 2-ஆவதாக இடம்பெற்றிருந்தது. இதனால், அமைச்சா், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினாா்.

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