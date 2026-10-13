கள்ள ரூபாய் நோட்டை கொடுத்து மது வாங்க முயன்றவா் கைது
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கள்ள ரூபாய் நோட்டைக் கொடுத்து மது வாங்க முயன்ற கட்டடத் தொழிலாளியை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
கைது
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கள்ள ரூபாய் நோட்டைக் கொடுத்து மது வாங்க முயன்ற கட்டடத் தொழிலாளியை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
ராஜபாளையம் அருகேயுள்ள சொக்கநாதன்புத்தூரைச் சோ்ந்தவா் பரமசிவம் மகன் மாரியப்பன் (43). கட்டடத் தொழிலாளியான இவா், திங்கள்கிழமை இரவு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பேருந்து நிலையம் எதிரே உள்ள மதுக் கடைக்குச் சென்று ரூ.500-யை கொடுத்து மது கேட்டாராம். ஆனால், அவா் கொடுத்த பணம் கள்ள ரூபாய் நோட்டு என்பதால், கடையின் விற்பனையாளா் காவல் துறைக்கு தகவல் அளித்தாா். இதையடுத்து, அங்கு வந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் போலீஸாா் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், வேலைக்கான ஊதியமாக இந்தப் பணத்தைப் பெற்று வந்ததாகத் தெரிவித்தாா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, மாரியப்பனைக் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
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