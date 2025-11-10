காரைக்கால் காவல்துறையினருக்கு இடையே கிரிக்கெட் போட்டி, பரிசளிப்பு
காரைக்கால்: காரைக்கால் காவல்துறையினருக்கு இடையேயான கிரிக்கெட் போட்டி நடத்தப்பட்டு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
காரைக்கால் விளையாட்டு அரங்க மைதானத்தில் சனிக்கிழமை போட்டி தொடங்கியது. காவல் தெற்கு, காவல் வடக்கு அணி மற்றும் ஐ.ஆா்.பி.என். அணி, ஊா்க்காவல் படை அணி என 4 அணிகள் போட்டியிட்டன. போட்டியை மாவட்ட முதுநிலைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் லட்சுமி செளஜன்யா தொடங்கிவைத்தாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் காவல் வடக்கு அணியும், ஊா்க்காவல் படை அணியும் விளையாடின.
முதலில் பேட்டிங் செய்த ஊா்க்காவல் படையினா் 12 ஓவருக்கு 59 ரன்கள் எடுத்தனா். அடுத்து விளையாடிய காவல் வடக்கு அணியினா் 6 ஓவரில் 60 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிபெற்றனா்.
வெற்றிபெற்ற காவல் வடக்கு அணியினருக்கு முதுநிலைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் லட்சுமி செளஜன்யா கேடயம் வழங்கி பாராட்டினாா்.
நிகழ்வில் மண்டல காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் சுந்தா் கோஷ், எம்.முருகையன் மற்றும் காவல் ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.