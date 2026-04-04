காரைக்கால் மாவட்டத்தில், மூத்த அரசியல்வாதியாக நீண்ட காலம் தோ்தல் களத்தில் நிற்பவா் ஏ.எம்.எச். நாஜிம் என்பதாலும், வலிமையான வேட்பாளா்கள் களத்தில் நிற்பதாலும் காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதியின் அரசியல் களம் அனைவா் கவனத்தையும் ஈா்த்துள்ளது.
இந்த தொகுதியை பொருத்தவரை ஆண் வாக்காளா்கள் 13,929, பெண் வாக்காளா்கள் 16,034, மற்றவா்கள் 1, மொத்தம் 29,964 போ் மாா்ச் மாத இறுதி வாக்காளா் பட்டியலின்படி உள்ளனா்.
காரைக்கால் நகரத்தின் பாதியளவு இந்த தொகுதியில் இடம்பெற்றது. ஆட்சியரகம் முதல் பெரும்பாலான தலைமை அலுவலகங்கள், ரயில் நிலையம், கடற்கரை, காரைக்கால் அம்மையாா் கோயில், மஸ்தான் சாஹிப் தா்கா, புனித தேற்றவு அன்னை பேராலயம் என புகழ்பெற்ற ஆன்மிக தலங்கள் பலவற்றை உள்ளடக்கியது இத்தொகுதி.
போட்டியிடும் வேட்பாளா்கள் :
1. எம். அருள்முருகன் (பாஜக)
2. ஏ.வி.எஸ். சக்திவேல் பிரபு (காங்கிரஸ்)
3. ஏ.எம்.எச். நாஜிம் (திமுக)
4. கே.ஏ.யு. அசனா (தவெக)
5. மகேஸ்வரி (தேச மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்)
6. எஸ். மரி அந்துவான் (நாம் தமிழா் கட்சி)
மற்றும் ஏ.எச்.அப்துல் பாசித், எம்.சி.சமீா் (எ) அகமது அல்பாசி ஆகிய 2 சுயேச்சைகள் என 8 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
நிலவும் பிரச்னைகள் :
காரைக்கால் அரசு மருத்துவமனை ஒரு முதலுதவி மையமாகவே நீண்ட காலமாக இருக்கிறது. அனைத்துத் துறைத் தலைமை அலுவலகமும் இத்தொகுதியில் உள்ள நிலையில், மக்கள் நலத் திட்டங்கள் பெறுவதற்கான விண்ணப்பிப்பு முறை உள்ளிட்டவற்றில் பல துறைகளில் லஞ்சம் பெருகியுள்ளது. வருவாய்த்துறையில் மாணவா்கள், விவசாயிகள் உள்ளிட்டோா் சான்றிதழ் பெறும் எளிய வசதியான ஆன்லைன் முறை சரியாக இல்லை. நகரப் பகுதி சாலைகள் மிகக் குறுகியுள்ளன. நகரப் பகுதியிலும், பல குடியிருப்பு நகா்களில் கழிவுநீா் முறையாக வடியும் வசதி இல்லை. சுற்றுலா வளா்ச்சிக்கான செயல்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
படித்த இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு குறைவாக உள்ளது என பல புகாா்கள் இத்தொகுதியில் பரவலாக உள்ளன.
ஏ.எம்.எச்.நாஜிம்: கடந்த 35 ஆண்டுகளாக தொடா்ந்து அரசியலில், பேரவை உறுப்பினராக இருக்கும் காலத்தில் காரைக்காலில் செய்யப்பட்ட வளா்ச்சித் திட்டங்களையும், காரைக்கால் கண்டிருக்கும் வளா்ச்சிக்கு தனது பங்கை விளக்கி வாக்குச் சேகரிக்கிறாா்.
ஏ.வி.எஸ்.சக்திவேல் பிரபு : கூட்டணி குழப்பத்துக்கிடையே காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறாா்.இவா், தனது தந்தை ஏ.வி. சுப்பிரமணியன் இந்த தொகுதியில் பேரவை உறுப்பினராக இருந்த சமயத்தில் செய்த வளா்ச்சித் திட்டங்கள், வேலைவாய்ப்புகளை விளக்கியும், தொகுதியில் பல இடங்களில் சாலை உள்ளது, ஆனால் சாக்கடை இல்லை. பட்டா இல்லாமல் பலா் குடியிருந்துவருகிறாா்கள். இந்த அடிப்படை பிரச்னையை முதல் கவனம் செலுத்தி தீா்ப்பேன் எனவும், தொகுதி மக்களின் தேவையை அறிந்து உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்பதசாகக் கூறி வாக்கு சேகரிக்கிறாா்.
எம். அருள்முருகன் : புதுவை மாநில பாஜக தலைமை செய்தித் தொடா்பாளா். கட்சியின் மூத்த உறுப்பினா். சாலை சரியில்லை, கழிவுநீா் செல்ல வழியில்லை, மின் விளக்குகள் முறையாக இல்லை என மக்கள் கூறுகிறாா்கள். இதனை 100 சதவீதம் சரிசெய்வேன். நகரின் மையப் பகுதியில் அமைக்கப்படும் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை இடம் மாற்றுவேன்.
கடற்கரை மேம்பாட்டுக்கு மத்திய நிதியை அதிகம் பெறப்படும். புதை சாக்கடைத் திட்டம் நிறைவேற்றப்படும். தொகுதி மக்கள் எதிா்பாா்க்காத வளா்ச்சி கொண்டுவரப்படும் எனக் கூறி வாக்குச் சேகரிக்கிறாா்.
கே.ஏ.யு.அசனா : கடந்த 2016 முதல் 2021 வரை இத் தொகுதி பேரவை உறுப்பினராக இருந்தாா். இவரது பதவிக் காலத்தில் செய்த சாதனைகளைக்கூறி வாக்குச் சேகரிக்கிறாா்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை இந்த தொகுதியில் திமுகவை எதிா்த்து போட்டியிடும் வலிமைமிக்க வேட்பாளா்களை கட்சிகள் நிறுத்துமா என்பது கேள்விக்குறியாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது திமுக, காங்கிரஸ், பாஜக, தவெக ஆகிய 4 வேட்பாளா்கள் களம் காண்கின்றனா்.
புதுவையில் கட்சியைக் காட்டிலும், வேட்பாளா்களின் செல்வாக்கை முதன்மையாக வாக்காளா்கள் பாா்ப்பதால், இத்தொகுதியில் 4 பேரும் வலிமையான வேட்பாளா்களாகவே பாா்க்கப்படுகின்றனா்.
நால்வரின் பிரசாரம், செய்த சாதனைகள், மக்களை யாா் வெகுவாக அணுக்கூடியவா்கள், ஆட்சியாளா்களிடமிருந்து திட்டத்தை ஈா்க்கும் தகுதி யாருக்கு, ஆளுமையுடையவா் யாா் என்பதையெல்லாம் சீா்தூக்கிப் பாா்த்து வாக்களிக்க இந்த தொகுதி மக்கள் தயாராகி வருகின்றனா்.
