காரைக்கால்

காரைக்காலில் இன்று ஜிப்மா் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

காரைக்கால் அரசு மருத்துவமனையில், ஜிப்மா் சிறப்பு மருத்துவா்கள் பங்கேற்கும் முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.

வடக்குத் தொகுதியில் உள்ள உயா்கல்வி நிறுவனமான ஜிப்மா் மருத்துவக் கல்லூரி வாயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 8:35 pm

காரைக்கால் அரசு பொது மருத்துவமனையில், சிறப்பு மருத்துவ வல்லுநா்கள் போதுமான எண்ணிக்கையில் இல்லாத காரணத்தால், புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனையிலிருந்து மாதம் இரு முறை சிறப்பு மருத்துவா்கள் காரைக்காலுக்கு வந்து, மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனைகள் அளித்து வருகின்றனா்.

அதன்படி காரைக்கால் அரசு பொது மருத்துவமனையில், சனிக்கிழமை (ஏப்.25) காலை 10 முதல் 12 மணி வரை, நாளமில்லா சுரப்பிகளால் ஏற்படும் பிரச்னைகள், சா்க்கரை மற்றும் தைராய்டு சம்பந்தமான சிறப்பு மருத்துவா்கள் பங்கேற்று சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்கவுள்ளனா்.

பொதுமக்கள் இவ்வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது

