பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் இன்று கும்பாபிஷேகம்

அம்பகரத்தூா் பத்ரகாளியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கான 4, 5-ஆம் கால யாகசாலை பூஜைகள் புதன்கிழமை நடைபெற்றன. வியாழக்கிழமை கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது.
அம்பகரத்தூரில் உள்ள பத்ரகாளியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு 6 கால யாகசாலை பூஜைகள் திங்கள்கிழமை இரவு தொடங்கின. செவ்வாய்க்கிழமை காலை, இரவு 2 மற்றும் 3-ஆம் கால பூஜைகளும், புதன்கிழமை காலை, இரவு 4 மற்றும் 5-ஆம் கால பூஜைகளும் நடைபெற்றன.
வியாழக்கிழமை 6-ஆம் கால பூஜை, மகா பூா்ணாஹூதி தீபாராதனைக்குப் பின் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது. காலை 8 மணிக்கு சித்தி விநாயகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம், 9.30 மணிக்கு பத்ரகாளியம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகமும் நடைபெறவுள்ளது. மாலை 6 மணிக்கு மகா அபிஷேகமும், இரவு 7.30 மணிக்கு பத்ரகாளியம்மன் வீதியுலாவும் நடைபெறவுள்ளது.
