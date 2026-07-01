Dinamani
பொறியியல் மாணவா் சோ்க்கை: தரவரிசைப் பட்டியலை இன்று வெளியிடுகிறாா் அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் இந்தியாவின் யுபிஐ சேவை கிரீஸில் அறிமுகம் பெட்ரோலில் 20% எத்தனால் கலப்பு பரிசோதனையில்தான் உள்ளது- உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல் இந்தியாவின் வெளிநாட்டுக் கடன் ரூ.72.08 லட்சம் கோடியாக உயா்வு ஓய்வூதிய நிதித் தொகுப்பு வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை கட்டமைக்க உதவும்: தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அமெரிக்காவில் பிறக்கும் அனைவருக்கும் குடியுரிமை: டிரம்ப்பின் ஆணையை ரத்து செய்து உச்சநீதிமன்றம் தீா்ப்பு தவெக தலைமையில் புதிய கூட்டணி? இன்று தோழமைக் கட்சிகள் கூட்டம்
/
காரைக்கால்

புதுவை பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் அறிவிப்பை செய்யாவிட்டால் தா்னா: ஏ.எம்.எச்.நாஜிம்

புதுவை சட்டப்பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் அறிவிப்பை செய்யாவிட்டால், ஜூலை 2 புதுவை பேரவை வளாகம் முன்பு திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் தா்னாவில் ஈடுபடப்போவதாக காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், காரைக்கால் திமுக அமைப்பாளருமான ஏ.எம்.எச். நாஜிம் தெரிவித்தாா்.

News image
Updated On :1 ஜூலை 2026, 7:39 am IST

Syndication

புதுவை சட்டப்பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் அறிவிப்பை செய்யாவிட்டால், ஜூலை 2 புதுவை பேரவை வளாகம் முன்பு திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் தா்னாவில் ஈடுபடப்போவதாக காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், காரைக்கால் திமுக அமைப்பாளருமான ஏ.எம்.எச். நாஜிம் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியது: நாட்டில் புதுவை உட்பட 5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடத்தப்பட்டு, அந்தந்த மாநிலத்தில் ஆட்சி நடைபெற்றுவருகிறது. புதுவையில் மட்டும் அமைச்சா்கள் நியமனம் தாமதமானதோடு, இதுவரை அவா்களுக்கான இலாகா தரப்படவில்லை.

மேலும் புதுவை சட்டப்பேரவை தலைவா் பொறுப்பேற்கவில்லை. ஜூலை 2-ஆம் தேதி பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் நடத்த துணைநிலை ஆளுநரிடம் ஒப்புதல் கேட்டுள்ளதாக தெரியவருகிறது. அவருக்கு ஒப்புதல் கோரி கடிதம் கடந்த 24-ஆம் தேதி தரப்பட்டும், இதுவரை அதற்கான அனுமதியை அவா் வழங்காமல் இருப்பது ஜனநாயகத்துக்கு உகந்ததாக கருத முடியாது.

பாஜக - என்.ஆா்.காங்கிரஸ் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கிடையே நிலவும் பிரச்னையால் இலாகா தாமதமாவதோடு, பேரவைத் தலைவா் தோ்வும் தள்ளிப்போகிறது.

எனவே, பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் குறித்த அறிவிப்பை தற்காலிக தலைவராவது உடனடியாக அறிவிக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால், புதுவை சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஜூலை 2-ஆம் தேதி தா்னாவில் ஈடுபடுவோம் என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜூலை 2-ல் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தலைவா் தோ்தல்?

ஜூலை 2-ல் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தலைவா் தோ்தல்?

உள்ளாட்சிகளில் எம்எல்ஏ-க்களின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட வேண்டும்: தலைமைச் செயலருக்கு பேரவைத் தலைவா் உத்தரவு

உள்ளாட்சிகளில் எம்எல்ஏ-க்களின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட வேண்டும்: தலைமைச் செயலருக்கு பேரவைத் தலைவா் உத்தரவு

பேரவைக் கூட்டம் 3 நாள்கள் நடைபெறும்: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா்

பேரவைக் கூட்டம் 3 நாள்கள் நடைபெறும்: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா்

அதிமுக சட்டப்பேரவை குழுத் தலைவா் எடப்பாடி பழனிசாமி

அதிமுக சட்டப்பேரவை குழுத் தலைவா் எடப்பாடி பழனிசாமி

விடியோக்கள்

இருட்டில் அதிமுக...காரணம் யார் ? | Journalist Durai karuna Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | SP Velumani | EPS

இருட்டில் அதிமுக...காரணம் யார் ? | Journalist Durai karuna Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | SP Velumani | EPS

இரண்டே நாள்தான்: பரபரப்புக்குப் பஞ்சமில்லாமல் போகும் ஃபிபா | FIFA | FIFA World Cup |

இரண்டே நாள்தான்: பரபரப்புக்குப் பஞ்சமில்லாமல் போகும் ஃபிபா | FIFA | FIFA World Cup |

தவெக தோழமைக் கட்சிகள் கூட்டம்: இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு நேரில் அழைப்பு! | TVK | CPIM | CPI

தவெக தோழமைக் கட்சிகள் கூட்டம்: இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு நேரில் அழைப்பு! | TVK | CPIM | CPI

”இந்தியா முழுவதும் அதிகரிக்கும் போதைப்பொருள்கள்” திருமாவளவன் பேட்டி | VCK | TVK

”இந்தியா முழுவதும் அதிகரிக்கும் போதைப்பொருள்கள்” திருமாவளவன் பேட்டி | VCK | TVK