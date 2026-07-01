புதுவை பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் அறிவிப்பை செய்யாவிட்டால் தா்னா: ஏ.எம்.எச்.நாஜிம்

புதுவை சட்டப்பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் அறிவிப்பை செய்யாவிட்டால், ஜூலை 2 புதுவை பேரவை வளாகம் முன்பு திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் தா்னாவில் ஈடுபடப்போவதாக காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், காரைக்கால் திமுக அமைப்பாளருமான ஏ.எம்.எச். நாஜிம் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியது: நாட்டில் புதுவை உட்பட 5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடத்தப்பட்டு, அந்தந்த மாநிலத்தில் ஆட்சி நடைபெற்றுவருகிறது. புதுவையில் மட்டும் அமைச்சா்கள் நியமனம் தாமதமானதோடு, இதுவரை அவா்களுக்கான இலாகா தரப்படவில்லை.
மேலும் புதுவை சட்டப்பேரவை தலைவா் பொறுப்பேற்கவில்லை. ஜூலை 2-ஆம் தேதி பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் நடத்த துணைநிலை ஆளுநரிடம் ஒப்புதல் கேட்டுள்ளதாக தெரியவருகிறது. அவருக்கு ஒப்புதல் கோரி கடிதம் கடந்த 24-ஆம் தேதி தரப்பட்டும், இதுவரை அதற்கான அனுமதியை அவா் வழங்காமல் இருப்பது ஜனநாயகத்துக்கு உகந்ததாக கருத முடியாது.
பாஜக - என்.ஆா்.காங்கிரஸ் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கிடையே நிலவும் பிரச்னையால் இலாகா தாமதமாவதோடு, பேரவைத் தலைவா் தோ்வும் தள்ளிப்போகிறது.
எனவே, பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் குறித்த அறிவிப்பை தற்காலிக தலைவராவது உடனடியாக அறிவிக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால், புதுவை சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஜூலை 2-ஆம் தேதி தா்னாவில் ஈடுபடுவோம் என்றாா்.
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