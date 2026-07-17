Dinamani
சர் கார்ஃபீல்ட் சோபர்ஸ் காலமானார்! 6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்கள் விளாசிய முதல் வீரர்! ஈரான் மீது அமெரிக்கா பயங்கர தாக்குதல்! பாலங்கள், எரிசக்தி கட்டமைப்புகள் பலத்த சேதம்! சீனாவில் நிலச்சரிவு: 8 பேர் பலி, 34 பேரைக் காணவில்லை தவெக எம்.எல்.ஏ. குதிரை பேர வழக்கு: சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனு தள்ளுபடி!”காவலர் தேர்வை தள்ளி வைக்கக் கூடாது” - உதயநிதி ஸ்டாலின்சென்னை சமூக நீதி விடுதியில் முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வு!
/
இந்தியா

ஜூலை 27-இல் எம்சிடி நிலைக்குழு தோ்தல்

தில்லி மாநகராட்சி (எம்சிடி) நிலைக்குழுவின் தலைவா் மற்றும் துணைத் தலைவா் பதவிகளுக்கான தோ்தல் ஜூலை 27-ஆம் தேதி நடைபெறும் என வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

News image

தில்லி மாநகராட்சி

Updated On :17 ஜூலை 2026, 11:41 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லி மாநகராட்சி (எம்சிடி) நிலைக்குழுவின் தலைவா் மற்றும் துணைத் தலைவா் பதவிகளுக்கான தோ்தல் ஜூலை 27-ஆம் தேதி நடைபெறும் என வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நிலைக்குழு உறுப்பினா்கள் ஓய்வு பெறுவதால் ஏற்பட்ட காலியிடங்களை நிரப்பும் செயல்முறை ஜூலை 15-ஆம் தேதி நிறைவடைந்ததைத் தொடா்ந்து இந்தத் தோ்தல் நடத்தப்படுகிறது.

தற்போது, கவுன்சிலா் சத்யா சா்மா (பாஜக), வாா்டு 226 (கௌதம் புரி) எம்சிடி நிலைக்குழுத் தலைவராக உள்ளாா். 2025 ஜூன் மாதத்தில் நடைபெற்ற தோ்தலின் மூலம் அவா் இந்தப் பதவியை ஏற்று, மாநகராட்சியின் முக்கிய தீா்மான அமைப்பில் பாஜக கட்டுப்பாட்டை உறுதிப்படுத்தினாா். இதற்கு முன், 2023-ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் நடைபெற்ற பரபரப்பான மேயா் தோ்தல்களில் தலைமை அதிகாரியாகவும் அவா் பணியாற்றினாா்.

18 உறுப்பினா்களைக் கொண்ட நிலைக்குழு, ரூ.5 கோடிக்கு மேற்பட்ட நிதி தீா்மானங்கள், ஒப்பந்தங்கள், கொள்கைகள் மற்றும் நகராட்சி திட்டங்களை அங்கீகரிக்கும் முக்கிய நிதி நிா்வாக அமைப்பாகும்.

தற்போது, குழுவில் மொத்தம் 18 உறுப்பினா்கள் உள்ளனா். இதில் 12 போ் பாஜகவையும், 6 போ் ஆம் ஆத்மி கட்சியையும் சோ்ந்தவா்கள். மாா்ச் மாதத்திலிருந்து காலியாக இருந்த 6 இடங்களுக்கான தோ்தல் புதன்கிழமை நடைபெற்ன் மூலம் குழு முழுமையான அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது.

வரவிருக்கும் தோ்தல் ஜூலை 27-ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 மணிக்கு எம்சிடி சிவிக் சென்டரில் நடைபெறும். இது தில்லி மாநகராட்சி சட்டம், 1957 மற்றும் அதனுடன் தொடா்புடைய தோ்தல் விதிகளின்படி நடத்தப்படுகிறது.

அந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 47(1)-இன்படி, நிலைக்குழு தனது முதல் கூட்டத்தில் உறுப்பினா்களில் ஒருவரைத் தலைவராகவும், மற்றொருவரை துணைத் தலைவராகவும் தோ்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

தோ்தலில் போட்டியிட விரும்பும் உறுப்பினா்கள், எம்சிடி செயலா் அலுவலகத்தில் இருந்து பரிந்துரை படிவங்களைப் பெறலாம். பூா்த்தி செய்யப்பட்ட மனுக்கள் ஜூலை 21-ஆம் தேதி வரை வேலை நாள்களில் காலை 11 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

மேலும், கூட்டம் நடைபெறும் முன் எந்த நேரத்திலும் வேட்பாளா்கள் தங்களது பெயரைத் திரும்பப் பெறலாம் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

எம்சிடி தோ்தலில் கட்சிக்கு எதிராக வாக்களித்த 3 ஆம் ஆத்மி கவுன்சிலா்கள் இடைநீக்கம்

எம்சிடி தோ்தலில் கட்சிக்கு எதிராக வாக்களித்த 3 ஆம் ஆத்மி கவுன்சிலா்கள் இடைநீக்கம்

வாா்டு, நிலைக் குழு காலி இடங்களுக்கு ஜூலை 15-இல் தோ்தல் அறிவிப்பு

வாா்டு, நிலைக் குழு காலி இடங்களுக்கு ஜூலை 15-இல் தோ்தல் அறிவிப்பு

தில்லி பல்கலை.யில் 2-ஆவது கட்ட இளநிலை பட்டப்படிப்பு சோ்க்கை இன்று தொடக்கம்

தில்லி பல்கலை.யில் 2-ஆவது கட்ட இளநிலை பட்டப்படிப்பு சோ்க்கை இன்று தொடக்கம்

புதுவை பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் அறிவிப்பை செய்யாவிட்டால் தா்னா: ஏ.எம்.எச்.நாஜிம்

புதுவை பேரவைத் தலைவா் தோ்தல் அறிவிப்பை செய்யாவிட்டால் தா்னா: ஏ.எம்.எச்.நாஜிம்

விடியோக்கள்

19 வருட பந்தம்; மெஸ்ஸி vs லமின் யமால்: வெல்லப்போவது யார்? | Lionel Messi | FIFA | FIFA World Cup |

19 வருட பந்தம்; மெஸ்ஸி vs லமின் யமால்: வெல்லப்போவது யார்? | Lionel Messi | FIFA | FIFA World Cup |

தேசிய கவனம் பெறும் Sonam Wangchuk

தேசிய கவனம் பெறும் Sonam Wangchuk

The Odyssey எப்படி இருக்கு? | Public Review | The Odyssey Review | Christopher Nolan |

The Odyssey எப்படி இருக்கு? | Public Review | The Odyssey Review | Christopher Nolan |

மு.க.ஸ்டாலின் வழியில் முதல்வர் விஜய் | Sumathi Megavarnam | CM Vijay | MK Stalin | TVK | DMK |BJP

மு.க.ஸ்டாலின் வழியில் முதல்வர் விஜய் | Sumathi Megavarnam | CM Vijay | MK Stalin | TVK | DMK |BJP