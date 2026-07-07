தில்லி மாநகராட்சியின் மிக முக்கிய அதிகார அமைப்பான நிலைக் குழுவில் காலியாக உள்ள 6 இடங்களுக்கும், 12 வாா்டு குழுக்களின் தலைவா் மற்றும் துணைத் தலைவா் பதவிகளுக்கும் ஜூலை 15-ஆம் தேதி தோ்தல் நடைபெறும் என்று மாநகராட்சி நிா்வாகம் திங்கள்கிழமை அதிகாரபூா்வமாக அறிவித்தது.
முன்னதாக, கடந்த ஜூன் 3-ஆம் தேதி நடைபெறுவதாக இருந்த இந்தத் தோ்தல்கள், கடந்த மே 27ஆம் தேதி எவ்வித காரணமும் குறிப்பிடப்படாமல் காலவரையறையின்றி ரத்து செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து ஒரு மாத இழுபறிக்குப் பிறகு தற்போது புதிய தோ்தல் தேதியை மாநகராட்சி செயலாளா் அறிவித்துள்ளாா். இந்தத் தோ்தலில் போட்டியிட விரும்புவோா் வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்ய வரும் ஜூலை 10-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
பலப்பரீட்சை: தில்லி மாநகராட்சியின் நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் முக்கிய வளா்ச்சித் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் அதிகார அமைப்பாக நிலைக்குழு விளங்குகிறது. மொத்தம் 18 இடங்களைக் கொண்ட இந்த நிலைக்குழுவில், கடந்த மாா்ச் 31ஆம் தேதி 9 உறுப்பினா்கள் ஓய்வு பெற்றனா். இதில் 6 போ் பாஜகவையும், 3 போ் ஆம் ஆத்மி கட்சியையும் சோ்ந்தவா்கள்.
இதற்கிடையே, கடந்த ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் 3 இடங்கள் நிரப்பப்பட்டன. அதில் பாஜக சாா்பில் ஜெய் பகவான் யாதவ், மணீஷ் சதா ஆகியோரும், ஆம் ஆத்மி சாா்பில் ஜஜால் சௌத்ரியும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா். மீதமுள்ள 6 இடங்கள் இன்னும் காலியாகவே உள்ளன.
6 மண்டலங்கள்: தில்லி மாநகராட்சி சட்ட விதிகளின்படி ஷிகா பரத்வாஜ், அஞ்சு தேவி, இந்தா்ஜீத் ஷெராவத், ராஜ்பால் சிங், நீமா பகத் மற்றும் ஆம் ஆத்மியின் எதிா்க்கட்சித் தலைவா் அங்குஷ் நரங் ஆகியோா் ஓய்வு பெற்றதைத் தொடா்ந்து இந்த 6 இடங்கள் காலியாகின.
தற்போது இந்த இடங்களை நிரப்ப கேசவ் புரம், நரேலா, சென்ட்ரல், நஜஃப்கா், ஷாதரா தெற்கு மற்றும் கரோல் பாக் ஆகிய 6 வாா்டு குழுக்களில் தோ்தல் நடத்தப்பட்டு, தலா ஒரு உறுப்பினா் வீதம் நிலைக்குழுவுக்கு தோ்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனா். இது தவிர, தில்லியில் உள்ள மொத்தம் 12 வாா்டு குழுக்களுக்கும் தலைவா் மற்றும் துணைத் தலைவா்களைத் தோ்ந்தெடுக்கும் தோ்தலும் அன்றைய தினமே நடைபெறுகிறது.
முன்னதாக, பாஜகவிற்குள் நிலவிய உள்விவகார முரண்பாடுகள் காரணமாகவே ஜூன் மாத தோ்தல் தள்ளிவைக்கப்பட்டதாக ஆம் ஆத்மி குற்றஞ்சாட்டியிருந்தது. இந்த நிலையில், ஜூலை 15ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தோ்தல் தில்லி மாநகராட்சி நிா்வாகத்தைக் கைப்பற்றுவதில் இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே மிக முக்கிய பலப்பரீட்சையாகக் கருதப்படுகிறது.
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