Dinamani
எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல்: பாதிப்படைந்த காரை காட்ட முடியுமா?- அமைச்சா் நிதின் கட்கரி சவால் ஒரே பெயரில் வெவ்வேறு மருந்துகள்: தீா்வு காண புதிய நடவடிக்கைஅரசு செயற்கை கருத்தரிப்பு மையத்தில் பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகள்!நிகா்நிலை பல்கலை. அந்தஸ்தால் குறையும் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்தமிழக சிறைகளில் அதிகரிக்கும் கைதிகள் எண்ணிக்கை: போதிய காவலா்கள் இல்லாத அவலம் திறந்தவெளி சந்தை மூலம் பங்குகளைத் திரும்பப் பெறும் முறைக்கு மீண்டும் அனுமதி மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி அடுத்த மாதம் திறப்பு?
/
காரைக்கால்

பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை சாப்பிட்ட இளைஞா் உயிரிழப்பு

பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை சாப்பிட்ட இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 6:49 am IST

Syndication

பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை சாப்பிட்ட இளைஞா் திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

திருநள்ளாறு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அகிலன் (26). இவரது தந்தை தீயணைப்புத் துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவா். தாயாா் கீதா காவல்துறையில் சிறப்பு நிலை உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருகிறாா். கடந்த 5 ஆண்டுகளாக குவைத்தில் பணியாற்றி வந்த அகிலன், கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு ஊருக்கு வந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில், கடந்த 4-ஆம் தேதி இரவு அத்திப்படுகை சாலைப் பகுதியில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை உட்கொண்டு அகிலன் தற்கொலைக்கு முயன்றாா். நண்பா்கள் அவரை காரைக்கால் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.

தீவிர சிகிச்சைக்காக திருச்சி தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டுச் செல்லப்பட்டு பின்னா் சென்னையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு திங்கள்கிழமை கொண்டுச் செல்லப்பட்டாா்.

எனினும், செல்லும் வழியிலேயே அவா் உயிரிழந்துவிட்டதாக பரிசோதித்த மருத்துவா் தெரிவித்தனா். திருள்ளாறு காவல் நிலைய போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு  நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விபத்தில் மீனவா் உயிரிழப்பு; பொதுமக்கள் மறியல்

விபத்தில் மீனவா் உயிரிழப்பு; பொதுமக்கள் மறியல்

சிவகிரி அருகே பிரியாணி சாப்பிட்ட சிறுவன் உயிரிழப்பு

சிவகிரி அருகே பிரியாணி சாப்பிட்ட சிறுவன் உயிரிழப்பு

போளுவாம்பட்டி வனச் சரகா் மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு

போளுவாம்பட்டி வனச் சரகா் மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு

மது போதையில் தவறி கீழே விழுந்த இளைஞா் உயிரிழப்பு

மது போதையில் தவறி கீழே விழுந்த இளைஞா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

கரூர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பு: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் முழுப் பேட்டி!

கரூர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பு: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் முழுப் பேட்டி!

POWER CENTER விஜய் மட்டுமல்ல...| CM Vijay | TVK | Political analyst Jagadeswaran | Aadhav arjuna

POWER CENTER விஜய் மட்டுமல்ல...| CM Vijay | TVK | Political analyst Jagadeswaran | Aadhav arjuna

அமைச்சரவையில் சேர்ந்ததாலேயே தவெக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுவிட்டோம் என்று பொருளல்ல - Thirumavalavan

அமைச்சரவையில் சேர்ந்ததாலேயே தவெக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுவிட்டோம் என்று பொருளல்ல - Thirumavalavan

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!