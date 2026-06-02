Dinamani
22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!கோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகுறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்க ரூ. 35,000 கோடி ஒதுக்கீடு
/
காரைக்கால்

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பெண்ணிடம் தாலிச் சங்கிலி பறிப்பு

இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி தாலிச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

News image

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :2 ஜூன் 2026, 5:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி தாலிச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

காரைக்கால் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சரண்யா (37). இவரது கணவா் அபுதாபியில் பணியாற்றி வருகிறாா். நெடுங்காடு பகுதி பண்டாரவடையில் இவா்களுக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் பருத்தி பயிா் செய்திருப்பதை பாா்ப்பதற்காக ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளாா்.

இவரை பின்தொடா்ந்து மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த இருவா், கும்பகோணம் செல்வதற்கான வழி கேட்டுள்ளனா். அப்போது திடீரென பின்னால் உட்காா்ந்திருந்தவா் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி, சரண்யா கழுத்தில் அணிந்திருந்த சுமாா் 9 பவுன் தாலிச் சங்கிலியை பறித்துக்கொண்டு இருவரும் தப்பிவிட்டனராம்.

இதுகுறித்து சரண்யா நெடுங்காடு காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா், சங்கிலி பறித்துச் சென்ற நபா்களை தேடி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

பழ வியாபாரியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

பழ வியாபாரியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

தொழிலாளியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

தொழிலாளியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

பெண்ணிடம் தாலிச் சங்கிலி பறிப்பு

பெண்ணிடம் தாலிச் சங்கிலி பறிப்பு

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி