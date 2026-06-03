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காரைக்கால்

ரயில் நேர அட்டவணையில் மாற்றம்

காரைக்கால் பகுதிக்கு வரும் ரயில் நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஜூன் 2026, 6:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காரைக்கால் பகுதிக்கு வரும் ரயில் நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ஆா். வினோத் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

ஜூன் 3 முதல் ரயில் எண் 16529 எஸ்.எம்.வி.டி. பெங்களூரு - காரைக்கால் விரைவு ரயில் திருவாரூா் சந்திப்பு மற்றும் நாகூா் நிலையங்களுக்கு இடையிலான நேர அட்டவணையில் பின்வரும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன:

திருவாரூா் சந்திப்புக்கு தற்போது 21.20 வந்து 21.30 புறப்படும் நேரம் 21.05 மற்றும் 21.15 ஆக மாற்றப்படுகிறது. நாகப்பட்டினம் சந்திப்புக்கு தற்போது 21.52 வந்து 21.55. புறப்படும் நேரம் 21.37 மற்றும் 21.40 என மாற்றப்படுகிறது. நாகூா் சந்திப்புக்கு தற்போது 22.08 வந்து 22.10 புறப்படும் நேரம் 21.52 மற்றும் 21.54 ஆக மாற்றப்படுகிறது. காரைக்காலுக்கு தற்போது வரும் 22.35 நேரத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. மேலும் பெங்களூரு முதல் நன்னிலம் வரை ரயிலின் நேர அட்டவணையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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