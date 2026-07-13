சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் லட்சுமி தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மீண்டும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நடிகை ஸ்ருதி மற்றும் நடிகர் எஸ்எஸ்ஆர் ஆர்யன் ஆகியோர் பிரதான வேடங்களில் நடிக்கும் தொடர் லட்சுமி. லட்சுமி என்ற பாத்திரத்தை பிரதானப்படுத்தி இந்தத் தொடர் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், இந்தத் தொடரில் ரிந்தியா, நேஹா மேனன், நித்யா உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கிறார்கள்.
லட்சுமி தொடர் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பிற்பகல் 2 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வந்த நிலையில், அடுத்த வாரம் ஜூலை 20 ஆம் தேதி முதல் பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆடுகளம் தொடர் நிறைவு, புதிய தொடர் வருகையால், இந்த நேர மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
லட்சுமி தொடரானது நான் பிரைம் என்று கூறப்படும் பிற்பகல் நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும் தொடர்களில் அதிக டிஆர்பி புள்ளிகளைப் பெற்று வருகிறது.
இந்தத் தொடர் கடந்த 2024 மார்ச் மாதம் முதல் இரண்டு ஆண்டுகளைக் கடந்தும், 600 நாள்களைக் கடந்தும் ஒளிபரப்பாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The broadcast time of the Lakshmi serial, currently airing on Sun TV, has been changed again.
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