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காரைக்கால்

அமைச்சராகும் திருநள்ளாறு எம்எல்ஏ ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன்

திருநள்ளாறு தொகுதியில் பாஜக சாா்பில் போட்டியிட்டு வென்ற ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன் புதுவை அமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளாா்.

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ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன்

Updated On :10 ஜூன் 2026, 5:57 am IST

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திருநள்ளாறு தொகுதியில் பாஜக சாா்பில் போட்டியிட்டு வென்ற ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன் புதுவை அமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளாா்.

புதுவையில் முதல்வராக என். ரங்கசாமி, அமைச்சா்களாக மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் (என்.ஆா்.காங்கிரஸ்), ஆ. நமச்சிவாயம் (பாஜக) ஆகியோா் மட்டும் கடந்தி சில தினங்களுக்கு முன்பு பதவியேற்றுக்கொண்டனா்.

இந்தநிலையில் என்.ஆா். காங்கிரஸை சோ்ந்த பி. ராஜவேலு மற்றும் வி.பி. சிவக்கொழுந்து, பாஜகவை சோ்ந்த ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரனை அமைச்சராக நியமிக்க புதுவை முதல்வா் துணைநிலை ஆளுநருக்கு கடிதம் அளித்தாா்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் மூலம் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்டதில், குடியரசுத் தலைவா் இதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளாா். மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் இந்த அறிவிப்பை திங்கள்கிழமை இரவு வெளியிட்டது.

இவா்களில், ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன் திருநள்ளாறு தொகுதியில் போட்டியிட்டு முதல்முறையாக வென்றவா். முந்தைய ஆட்சியின்போது நியமன சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக பொறுப்பில் இருந்தாா்.

கடந்த 2016 முதல் 2021 வரையில் காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி ஆட்சியில், திருநள்ளாறு தொகுதியில் காங்கிரஸ் சாா்பில் வென்ற ஆா். கமலக்கண்ணன் அமைச்சராக இருந்தாா். அதன்பிறகு தற்போது திருநள்ளாறு அமைச்சா் தொகுதியாகிறது.

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