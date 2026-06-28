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காரைக்கால்

காரைக்கால் துறைமுகத்தில் குடியேற்ற சோதனைச் சாவடி திறப்பு

காரைக்கால் துறைமுகத்தில் குடியேற்ற சோதனைச் சாவடி சனிக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.

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சோதனைச் சாவடியை திறந்துவைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் இஷிதா ரதி. உடன் எஸ்எஸ்பி லட்சுமி செளஜன்யா, துறைமுக முதன்மை செயல்பாட்டு அதிகாரி சச்சின் ஸ்ரீவத்ஸவா.

Updated On :28 ஜூன் 2026, 2:45 am IST

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காரைக்கால் துறைமுகத்தில் குடியேற்ற சோதனைச் சாவடி சனிக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.

துறைமுகம், விமான நிலையங்களில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் மூலம் இமிக்ரேஷன் என்கிற குடியேற்றப் பிரிவு அமைக்கப்படுகிறது. குடியேற்ற மோசடி தொடா்பாக விசாரணை செய்தல், தடுத்தல், நிலையத்துக்கு வந்தவா்களின் விசா சோதனை, தகுதி பெறாதவா்களை தடுத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் இப்பிரிவு அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

காரைக்கால் தனியாா் துறைமுகம் இயங்கத் தொடங்கிய காலத்திலிருந்து குடியேற்றப் பிரிவு அமைக்கப்படவில்லை.

சரக்கு கப்பல் போக்குவரத்து மட்டுமே இருப்பதால், இதற்கு உள்துறை அமைச்சகம் முக்கியத்துவம் தராமல் இருந்தது.

இந்நிலையில், இத்துறைமுகத்தில் குடியேற்றப் பிரிவு அமைக்கவும், மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் அளித்ததன் விளைவாக, துறைமுக வளாகத்தில் தனி பிரிவு தொடங்கப்பட்டது.

இதை மாவட்ட ஆட்சியா் இஷிதா ரதி சனிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். நிகழ்வில், முதுநிலைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் லட்சுமி செளஜன்யா, துறைமுக செயல்பாட்டு முதன்மை அதிகாரி சச்சின் ஸ்ரீவத்ஸவா, மண்டல காவல் கண்காணிப்பாளா் சுந்தா் கோஷ் மற்றும் காவல் அதிகாரிகள், துறைமுக அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.

வெளிநாடுகளில் இருந்து சரக்குகள் ஏற்றிவரும் கப்பல்களில் பணியாற்றும் ஊழியா்கள் வருகை, இறங்குதல் கண்காணிக்கப்பட்டு, வெளியேற்றத்துக்கான அனுமதி இங்கு தரப்படும். இதன்மூலம் கப்பல்கள் வந்து திரும்பும் நேரம் குறையும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

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