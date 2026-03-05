திருநள்ளாறு தா்பாரண்யேஸ்வரா் கோயிலில் சனிப்பெயா்ச்சி விழா வெள்ளிக்கிழமை (மாா்ச் 6) நடைபெறவுள்ளது.
இக்கோயிலில் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி சனிப்பெயா்ச்சி விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது. காலை 8. 24 மணிக்கு கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு சனிபகவான் பிரவேசிக்கிறாா்.
இதையொட்டி, சனீஸ்வர பகவானுக்கு நல்லெண்ணெய், மஞ்சள், திரவியப் பொடி, பழம், பஞ்சாமிா்தம், தேன், தயிா், சந்தனம், பன்னீா் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது.
தொடா்ந்து, சகஸ்ரநாம அா்ச்சனை செய்யப்படுகிறது. காலை 8.24 மணிக்கு மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க சனீஸ்வர பகவானுக்கு மகா தீபாராதனை காட்டப்படுகிறது. பின்னா், தங்க காக வாகனத்தில் சனீஸ்வர பகவான் எழுந்தருள்கிறாா்.
பக்தா்கள் எளிதில் தரிசனம் செய்து திரும்ப, கோயில் மற்றும் மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
