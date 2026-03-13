Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
காரைக்கால்

வீடு கட்ட நிதியுதவி ஆணை: அமைச்சா் வழங்கினாா்

News image
Updated On :13 மார்ச் 2026, 12:06 am

Syndication

வீடு கட்டும் திட்டத்தில் நிதியுதவிக்கான ஆணையை பயனாளிகளுக்கு அமைச்சா் வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.

புதுவை அரசின் நகர மற்றும் கிராம அமைப்புத் துறை மற்றும் குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மூலம் ஒருங்கிணைந்த பெருந்தலைவா் காமராஜா் நூற்றாண்டு வீட்டு வசதித் திட்டம் மற்றும் பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு வீடு கட்ட ரூ.5 லட்சம் மானியம் வழங்கப்படுகிறது.

புதிதாக விண்ணப்பித்தோா் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு, தகுதியுடைய 159 பேருக்கு காரைக்காலில் கடந்த ஜனவரி மாதம் நிதியுதவி பெறுவதற்கான ஆணை வழங்கப்பட்டது.

தற்போது 2-ஆவது கட்டமாக காரைக்கால் வடக்குத் தொகுதியைச் சோ்ந்த 24 பயனாளிகளுக்கு திட்ட நிதியுதவி பெறுவதற்காக, முதல் தவணைத் தொகைக்கான ஆணையை குடிமைப் பொருள் மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரங்கள் துறை, வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் பி.ஆா்.என்.திருமுருகன் வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.

நிகழ்வில் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

மீனவ பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்: கடலூா் ஆட்சியா் வழங்கினாா்

மீனவ பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்: கடலூா் ஆட்சியா் வழங்கினாா்

3 எழுத்தாளா்களுக்கு குடியிருப்புகள்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாா்

3 எழுத்தாளா்களுக்கு குடியிருப்புகள்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாா்

66 பயனாளிகளுக்கு பட்டா ஆணை: அமைச்சா் காந்தி வழங்கினாா்

66 பயனாளிகளுக்கு பட்டா ஆணை: அமைச்சா் காந்தி வழங்கினாா்

5 ஆண்டுகளில் 1,03,394 பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள்: அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் தகவல்

5 ஆண்டுகளில் 1,03,394 பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள்: அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் தகவல்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு