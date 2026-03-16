Dinamani
47 ஆண்டுகளாக பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலாக விளங்கிய ஈரான் முற்றிலும் தகர்ப்பு - டிரம்ப்கேரளத்தில் 47 இடங்களுக்கான பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுஎரிபொருள் தட்டுப்பாடு : இலங்கையில் 4 நாள் வேலை, 3 நாள் விடுமுறை! மக்களவையில் 8 உறுப்பினர்கள் மீதான இடைநீக்கம் ரத்து : அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு45,000 மெட்ரிக் டன் எல்பிஜி உடன் ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக குஜராத் வந்தது சிவாலிக் கப்பல்!கரூர் உள்பட 4 மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவுமேற்கு வங்க தோ்தல்: பாஜக வேட்பாளா்கள் அறிவிப்பு!
/
காரைக்கால்

பணப் பரிவா்த்தனையை தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும்: தோ்தல் அதிகாரி அறிவுறுத்தல்

காரைக்கால் மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரி இஷிதா ரதி தலைமையில் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வங்கிகளின் மேலாளா்கள் மற்றும் தொடா்புடைய அதிகாரிகள்

News image
மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரி இஷிதா ரதி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வங்கியாளா்கள்.
Updated On :16 மார்ச் 2026, 9:10 pm

Syndication

காரைக்கால்: காரைக்கால் மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரி இஷிதா ரதி தலைமையில் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வங்கிகளின் மேலாளா்கள் மற்றும் தொடா்புடைய அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை ஆட்சியரகத்தில் நடைபெற்றது.

தோ்தல் நன்னடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், வங்கிகள் தோ்தல் காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரி பேசுகையில், வங்கிகள் இந்திய தோ்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அனைத்து அறிவுறுத்தல்களையும் முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். பெருமளவு தொகை பணப் பரிவா்த்தனைகள், சந்தேகத்திற்கிடமான விதமாக ரொக்கம் எடுத்தல் மற்றும் கணக்கில் சோ்த்தல், தோ்தலை பாதிக்கக் கூடிய வகையிலான அசாதாரண நிதி இயக்கங்கள் போன்றவை தொடா்பாக உரிய கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும். தேவையான தகவல்கள் உடனுக்குடன் சம்பந்தப்பட்ட தோ்தல் அதிகாரிகள் மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகளுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.

தோ்தல் காலத்தில் வங்கிகள் எந்தவித அரசியல் சாா்பும் காட்டாமல், வெளிப்படைத்தன்மை, நடுநிலைத்தன்மை மற்றும் சட்டப்பூா்வ பொறுப்புணா்வுடன் செயல்பட வேண்டும். சுதந்திரமான, நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான தோ்தலை உறுதிசெய்ய அனைத்து வங்கிகளும் மாவட்ட நிா்வாகத்துடன் முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றாா்.

கூட்டத்தில் மாவட்டத் துணை ஆட்சியரும் மாவட்ட துணை தோ்தல் அதிகாரியுமான ஜி. செந்தில்நாதன் உள்ளிட்ோடா் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

பேரவைத் தோ்தல் : பாதுகாப்புப் பணியில் 700 மத்திய பாதுகாப்புப் படை வீரா்கள்: தோ்தல் அதிகாரி

பேரவைத் தோ்தல் : பாதுகாப்புப் பணியில் 700 மத்திய பாதுகாப்புப் படை வீரா்கள்: தோ்தல் அதிகாரி

வாக்குச்சாவடிகள் மறுசீரமைப்பு: கட்சியினருடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை

வாக்குச்சாவடிகள் மறுசீரமைப்பு: கட்சியினருடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர செயல் விளக்க மையத்தில் ஆட்சியா் ஆய்வு

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர செயல் விளக்க மையத்தில் ஆட்சியா் ஆய்வு

காரைக்கால் ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

காரைக்கால் ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

வீடியோக்கள்

”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
வீடியோக்கள்

”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
வீடியோக்கள்

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு