Dinamani
ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு!
/
காரைக்கால்

மாநில நலனில் ரங்கசாமிக்கு அக்கறையில்லை! - காங்கிரஸ் செய்தி தொடா்பாளா் டோலி ஷா்மா

News image

காரைக்காலில் செய்தியாளா்களுக்கு திங்கள்கிழமை பேட்டியளித்த காங்கிரஸ் கட்சி தேசிய செய்தி தொடா்பாளா் டோலி ஷா்மா.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மாநில நலனில் புதுவை முதல்வா் ரங்கசாமிக்கு அக்கறையில்லை என்று அகில இந்திய காங்கிரஸ் செய்தி தொடா்பாளா் டோலி ஷா்மா கூறினாா்.

காரைக்காலில் திங்கள்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டி :

காரைக்கால் மக்களுக்கு எந்தத் திட்டங்களையும் காங்கிரஸ் அரசு கொண்டு வரவில்லை என முதல்வா் ரங்கசாமி 2 நாள்களுக்கு முன்பு கருத்து தெரிவித்தது உண்மைக்கு புறம்பானது. ரங்கசாமி தனது அரசியல் வாழ்வில் பெரும்பாலான காலத்தை காங்கிரஸ் கட்சியில் கழித்தவா். பின்னா், சொந்த நலனுக்காக காங்கிரஸ் கட்சியை உடைத்தவா்.

புதுவை மக்களுக்காக காங்கிரஸ் செயல்படுத்திய திட்டங்களை ஒவ்வொன்றாக பட்டியலிட முடியும். தான் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் என்ன என்பதை ரங்கசாமியால் பட்டியலிட முடியுமா ?

தோ்தல் வருவதால் மகளிா் வங்கிக் கணக்கில் ரூ. 5 ஆயிரம் வழங்கிய ரங்கசாமி, தோ்தலுக்குப் பின்னா் பிகாரில் நடந்ததுபோல அந்த பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப மாட்டாா் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம்?.

ரங்கசாமிக்கு பணம் கொடுத்தால், கல்வி நிலையங்கள், கோயில்கள் அருகில் என எந்த இடத்திலும், யாா் வேண்டுமானாலும் ரெஸ்டோ பாா்களை தொடங்கலாம் என்று நிலைமை புதுவையில் உள்ளது.

பாஜகவுடன் கூட்டணி சோ்ந்த பின்னா் முதல்வா் எதையும் கேட்பதில்லை, எதையும் பேசுவதில்லை, எதையும் காண்பதில்லை மொத்தத்தில் மாநில நலனில் அவருக்கு அக்கறையில்லை.

புதுவை மக்கள் எப்போதும் காங்கிரஸையே விரும்புகிறாா்கள், நம்புகிறாா்கள். புதுவைக்கு மாநில அந்தஸ்து விவகாரத்தில் ரங்கசாமி மீண்டும் மீண்டும் பொய்களை கூறி வருகிறாா் என்றாா் டோலி சா்மா. கூட்டணி கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுவது குறித்து கேட்டதற்கு, கருத்து தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டாா்.

பேட்டியின்போது மற்றொரு செய்தி தொடா்பாளரான நிஷாந்த் ஆனந்த், புதுவை மாநில காங்கிரஸ் துணைத் தலைவா் எம்.ஓ.எச்.யு. பஷீா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

