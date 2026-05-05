காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஏ.எம்.எச்.நாஜிம் வெற்றி பெற்றாா்.
காரைக்கால் தெற்கு மற்றும் திருநள்ளாறு தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் தொடங்கியது. 3 சுற்றுகளாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது.
மொத்த வாக்குகள்: 30,115.
பதிவான வாக்குகள்: 25,528
ஏ.எம்.எச். நாஜிம் (திமுக) - 12,543
ஏ.வி.எஸ். சக்திவேல் பிரபு (காங்) -6,681
கே.ஏ.யு. அசனா (தவெக) -4,346
எம். அருள்முருகன் (பாஜக) -1,354
எஸ். மரிஅந்துவான் (நாதக) -283
ஏ.எச். அப்துல் பாசித் (சுயே) -107
எம்.சி.சமீா் எனும் அகமது அல்ஃபாசி (சுயே) - 42
மகேஷ்வரி (தேச மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்) - 24
நோட்டா -142
வெற்றி பெற்ற ஏ.எம்.எச்.நாஜிம் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடா்ந்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்துவந்தாா். 2016 தோ்தலில் தோல்வியடைந்தாா். 2021 தோ்தலில் வெற்றிபெற்றவா், தற்போது மீண்டும் தொகுதியை தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளாா். அமைச்சா், எதிா்க் கட்சித் தலைவா் உள்ளிட்ட பதவிகளை வகித்தவா்.
