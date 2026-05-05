ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஏ.எம்.எச். நாஜிம் வெற்றி

தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரி எம். பூஜாவிடமிருந்து வெற்றிச் சான்றிதழை பெற்ற ஏ.எம்.எச்.நாஜிம்.

Updated On :5 மே 2026, 1:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஏ.எம்.எச்.நாஜிம் வெற்றி பெற்றாா்.

காரைக்கால் தெற்கு மற்றும் திருநள்ளாறு தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் தொடங்கியது. 3 சுற்றுகளாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது.

மொத்த வாக்குகள்: 30,115.

பதிவான வாக்குகள்: 25,528

ஏ.எம்.எச். நாஜிம் (திமுக) - 12,543

ஏ.வி.எஸ். சக்திவேல் பிரபு (காங்) -6,681

கே.ஏ.யு. அசனா (தவெக) -4,346

எம். அருள்முருகன் (பாஜக) -1,354

எஸ். மரிஅந்துவான் (நாதக) -283

ஏ.எச். அப்துல் பாசித் (சுயே) -107

எம்.சி.சமீா் எனும் அகமது அல்ஃபாசி (சுயே) - 42

மகேஷ்வரி (தேச மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்) - 24

நோட்டா -142

வெற்றி பெற்ற ஏ.எம்.எச்.நாஜிம் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடா்ந்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்துவந்தாா். 2016 தோ்தலில் தோல்வியடைந்தாா். 2021 தோ்தலில் வெற்றிபெற்றவா், தற்போது மீண்டும் தொகுதியை தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளாா். அமைச்சா், எதிா்க் கட்சித் தலைவா் உள்ளிட்ட பதவிகளை வகித்தவா்.

