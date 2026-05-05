காரைக்கால்

நிரவி - திருப்பட்டினம் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளா் வெற்றி

தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரி கு. அருணகிரிநாதனிடமிருந்து வெற்றிச் சான்றிதழைப் பெற்ற டி.கே.எஸ்.எம். மீனாட்சிசுந்தரம்.

Updated On :5 மே 2026, 1:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நிரவி - திருப்பட்டினம் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளா் டி.கே.எஸ்.எம்.மீனாட்சி சுந்தரம் வெற்றிபெற்றாா்.

மொத்த வாக்குகள் : 29,870

பதிவான வாக்குகள் : 26,590

டி.கே.எஸ்.எம். மீனாட்சிசுந்தரம் (பாஜக) - 10,818

எம். நாக தியாகராஜன் (திமுக) : 8,800

கணேஷ் (எ) பிரனாதாா்தி கரேஸ்வரன் (தவெக) - 2,878.

எம். மாலா (நாதக) - 334

வி.எம்.சி.எஸ். மனோகரன் (சுயே) : 3,296

ஐ. காதா் மொகிதீன் (சுயே) - 119

வைதேகி (சுயே) -73

டி.சுகந்த் ( தேச மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்)- 46

செந்தமிழ்ச்செல்வன் (சுயே) - 44

2018 வாக்கு வித்தியாசத்தில் டி.கே.எஸ்.எம்.மீனாட்சிசுந்தரம் வெற்றிபெற்றாா். இவா், பாஜக மாநில பட்டியலணி பொறுப்பாளராக உள்ளாா்.

