நிரவி - திருப்பட்டினம் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளா் வெற்றி

நிரவி - திருப்பட்டினம் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளா் டி.கே.எஸ்.எம்.மீனாட்சி சுந்தரம் வெற்றிபெற்றாா்.
மொத்த வாக்குகள் : 29,870
பதிவான வாக்குகள் : 26,590
டி.கே.எஸ்.எம். மீனாட்சிசுந்தரம் (பாஜக) - 10,818
எம். நாக தியாகராஜன் (திமுக) : 8,800
கணேஷ் (எ) பிரனாதாா்தி கரேஸ்வரன் (தவெக) - 2,878.
எம். மாலா (நாதக) - 334
வி.எம்.சி.எஸ். மனோகரன் (சுயே) : 3,296
ஐ. காதா் மொகிதீன் (சுயே) - 119
வைதேகி (சுயே) -73
டி.சுகந்த் ( தேச மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்)- 46
செந்தமிழ்ச்செல்வன் (சுயே) - 44
2018 வாக்கு வித்தியாசத்தில் டி.கே.எஸ்.எம்.மீனாட்சிசுந்தரம் வெற்றிபெற்றாா். இவா், பாஜக மாநில பட்டியலணி பொறுப்பாளராக உள்ளாா்.
