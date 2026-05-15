காரைக்காலில் மிதமான மழை

காரைக்காலில் வெள்ளிக்கிழமை காலை முதல் மிதமான நிலையில் மழை பெய்தது.
தென்மேற்கு வங்கக் கடல், அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக் கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காரணமாக காரைக்கால் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்ளில் லேசான மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருந்தது. அதன்படி, கடலோர மாவட்டமான காரைக்காலில் வியாழக்கிழமை பிற்பகல் முதல் மழை பெய்து வருகிறது. வெள்ளிக்கிழமையும் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்தது.
நாள் முழுவதும் வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. அவ்வப்போது மழை பெய்து வருவது கடுமையான வெப்பத்தை தணித்து, மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
