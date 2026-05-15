மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணி: அலுவலா்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க அறிவுறுத்தல்

காரைக்கால் மாவட்டத்தில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகளுக்கு அனைத்து அலுவலா்களும் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் 2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல்கட்டமாக வீடுகள் மற்றும் கட்டடங்கள் பட்டியல் கணக்கெடுக்கப்படவுள்ளது. இதை முன்னிட்டு, சுய கணக்கெடுப்பு தொடா்பான விழிப்புணா்வு மற்றும் பயிற்சி நிகழ்ச்சி காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியரும், முதன்மை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு தலைமை அலுவலருமான இஷிதா ரதி தலைமை வகித்தாா். மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கான முதன்மை பயிற்சியாளரான ஆா். மோகன், சுய கணக்கெடுப்பு இணையதளத்தை பயன்படுத்தும் முறை, அதில் கேட்கப்படும் விவரங்களுக்கு சரியான பதில்களை பதிவு செய்வது, பொதுமக்களின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கும் நடைமுறைகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து விரிவாக விளக்கமளித்தாா்.
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பணியை சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்கும், காரைக்கால் மாவட்டத்தில் 100 சதவீத சுய கணக்கெடுப்பை எட்டுவதற்கும், அனைத்துத் துறைத் தலைவா்களும், தொடா்புடைய அலுவலா்களும் முழு ஒத்துழைப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் கேட்டுக்கொண்டாா்.
2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டப் பணிகளின் ஒரு பகுதியாக, பொதுமக்கள் தாங்களே இணையதளம் மூலம் தங்கள் குடும்ப விவரங்களை பதிவு செய்யும் சுயக் கணக்கெடுப்பு நடவடிக்கை மே 17-ஆம் தேதி முதல் 31-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
இப்பயிற்சியில் காரைக்கால் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து அரசு துறை அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் பங்கேற்றனா்.
தொடர்புடையது
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு: முதல்கட்ட பயிற்சி நிறைவு
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027: தில்லியில் 6 விழிப்புணா்வு பிரசார வாகனங்கள் அறிமுகம்
மக்கள்தொகைக்கான சுய-கணக்கெடுப்பில் இணைய வாடகைதாரா்களுக்கு அதிகாரிகள் வலியுறுத்தல்: மோசடி அழைப்புகள் குறித்தும் எச்சரிக்கை
கிருஷ்ணகிரியில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலா்களுக்கு 2 நாள் பயிற்சி ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்
விடியோக்கள்
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
தினமணி செய்திச் சேவை
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு