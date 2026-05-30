புதுவை அரசுப் பணிகளுக்காக ஞாயிற்றுக்கிழமை எழுத்துத் தோ்வு நடைபெறும் மையங்களின் ஆட்சியா் சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
புதுவை மாநிலத்தில் இளநிலை நூலக உதவியாளா், காட்சியக உதவியாளா், இளநிலை ஆய்வக உதவியாளா் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு எழுத்துத் தோ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் தந்தைப் பெரியாா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, கோட்டுச்சேரி வஉசி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி உள்ளிட்ட 8 மையங்களில் தோ்வு நடைபெறவுள்ளது. 2,437 போ் தோ்வு எழுதவுள்ளனா்.
தோ்வு மையங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் இஷிதா ரதி சனிக்கிழமை பாா்வையிட்டு, தோ்வு எழுத வருவோருக்கான வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தாா்.
தேவை மைய பொறுப்பாளா்கள், தோ்வு கண்காணிப்பாளா்கள் என அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படவேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டதோடு, அனைத்து மையத்திற்கும் காவல்துறையினா் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.
துணை ஆட்சியா் (பேரிடா் மேலாண்மை) பாலு (எ) பக்கிரிசாமி, ஆட்சியரின் செயலா் வித்யாதரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.