காரைக்காலில் நவ.28, 29-இல் வாக்காளா் சிறப்பு முகாம்
காரைக்காலில் நவ. 28, 29 ஆகிய தேதிகளில் வாக்காளா் சிறப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது
வாக்காளர் பட்டியல் - X | Chief Electoral Officer Tamil Nadu
காரைக்காலில் நவ. 28, 29 ஆகிய தேதிகளில் வாக்காளா் சிறப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது.
மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரியுமான அ. குலோத்துங்கன் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு :
இந்திய தோ்தல் ஆணைய உத்தரவின்படி 1.1.2027 தகுதி நாளாகக்கொண்டு சிறப்பு சுருக்க முறை வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப்பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இதற்கான சிறப்பு முகாம்கள் நவ. 28 மற்றும் 29-ஆம் தேதிகளில் வாக்குச்சாவடிகளில் நடைபெறவுள்ளது. பெயா் சோ்த்தல், நீக்கம் மற்றும் ஏற்கெனவே உள்ள பதிவுகளில் திருத்தம் கோருதல் உள்ளிட்டவற்றுக்கு விண்ணப்பங்களை சமா்ப்பிக்கலாம்.
காரைக்கால் மாவட்டத்தின் அனைத்து வாக்காளா்களும், தகுதியுள்ள புதிய வாக்காளா்களும் இந்த சிறப்பு முகாமை பயன்டுத்திக்கொள்ளுமாறு அதில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.