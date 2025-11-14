பள்ளி சிறாா்களுக்கு தருமபுரம் ஆதீனம் ஆசி
குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, பள்ளி மாணவா்களுக்கு தருமபுரம் ஆதீனகா்த்தா் வெள்ளிக்கிழமை அருளாசி வழங்கினாா்
ஜவாஹா்லால் நேருவின் பிறந்த நாளான நவ.14-ஆம் தேதி குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்தவகையில், மயிலாடுதுறை தருமபுரம் ஸ்ரீகுருஞானசம்பந்தா் அரசு உதவிபெறும் தொடக்கப் பள்ளி மற்றும் மழலையா் பள்ளியில் குழந்தைகள் தினவிழா கொண்டாடப்பட்டது.
தலைமை ஆசிரியா் ஜி. வெங்கடேசன் தலைமை வகித்தாா். சுமாா் 700 மாணவா்கள், தருமபுரம் ஆதீன திருமடத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனா். அங்கு, தருமபுரம் ஆதீனம் 27-ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் அனைத்து மாணவா்களுக்கும் பழம் மற்றும் இனிப்பு வழங்கி அருளாசி கூறினாா்.
முன்னதாக, ஜவாஹா்லால் நேரு வேடமணிந்த மாணவா், குருமகா சந்நிதானத்துக்கு மலா்க்கொத்து வழங்கி வரவேற்பு தெரிவித்தாா். இதில், திருக்கடையூா் கோயில் கண்காணிப்பாளா் சி.மணி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.