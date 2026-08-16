குளத்தில் முதலை; பொதுமக்கள் அச்சம்

சீா்காழி அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள குளத்தில் 6அடி நீள முதலை நடமாட்டம் தென்பட்டதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.
கொள்ளிடம் ஒன்றியம், அளக்குடி ஊராட்சி மேனாயிருப்பு கிராமத்தில் பெரியகுளம் உள்ளது. இந்த குளத்தின் அருகே குடியிருப்புகள் உள்ளன. இந்த குளத்தில் சுமாா் 6 அடி நீளமுள்ள முதலை நடமாட்டம் உள்ளது. இதனால், பொதுமக்களிடையே அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இப்பகுதியில் ஆடு, மாடுகள் போன்ற கால்நடைகள் மேய்ச்சலுக்காக விடப்படுவதால், முதலையால் ஆபத்து ஏற்படும் சூழல் உள்ளது. குடியிருப்புகள் அருகேயுள்ளதால் முதலையை பிடிக்க வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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