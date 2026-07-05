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மயிலாடுதுறை

மயிலாடுதுறை அருகே முதியவா் தற்கொலை

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தற்கொலை - தினமணி

Updated On :6 ஜூலை 2026, 12:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாடுதுறை அருகே மகள், மகனுக்கு திருமணமாகாத வேதனையில் முதியவா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

மயிலாடுதுறை அருகே சித்தா்காடு அவையாம்பாள்புரத்தைச் சோ்ந்தவா் சேட்டு என்கிற சபரிமுத்து (69). மதுப்பழக்கம் உள்ள இவா் தனது மகன், மகளுக்கு திருமணம் ஆகாததால் மனவேதனையில் இருந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில், குடும்பத்தினா் அனைவரும் உறங்கிய பின்னா், வீட்டு நிலைவாசல் அருகே உள்ள ஜன்னலில் புடவையால் தூக்கிட்டு சனிக்கிழமை இரவு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

மயிலாடுதுறை போலீஸாா், சபரிமுத்துவின் உடலை மீட்டு, மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து, சபரிமுத்து மனைவி ஆரோக்கியமேரி அளித்த புகாரின் பேரில் மயிலாடுதுறை போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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