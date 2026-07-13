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மயிலாடுதுறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: முதியவா் கைது

மயிலாடுதுறை அருகே 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த முதியவா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :13 ஜூலை 2026, 12:13 am IST

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மயிலாடுதுறை அருகே 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த முதியவா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

மயிலாடுதுறை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்திற்கு 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுக்கப்பட்டதாக புகாா் வந்தது.

இதுகுறித்து குழந்தைகள் நல அலுவலா்கள் விசாரணை மேற்கொண்டனா். விசாரணையில், மணல்மேடு அருகே சித்தமல்லி பெரிய தெருவை சோ்ந்த ராமதாஸ் (64) என்பவா் ஜூலை 2-ஆம் தேதி 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தது தெரியவந்தது.

மயிலாடுதுறை மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலக சமூகப் பணியாளா் ஆரோக்கியராஜ் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். புகாரின்பேரில் காவல் ஆய்வாளா் சுகந்தி மற்றும் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிந்து ராமதாஸை கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனா்.

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