Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியிலும் இதேபோல் மின்வெட்டு: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்மோகன் பகவத் பயணித்த ரயில் மீது கற்கள் வீச்சு: 2 பேர் கைது ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக போராட்டம்! பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தவெக ஆட்சியிலும் குறையவில்லை: அண்ணாமலை கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு!நீட் தேர்வு நேரம் 3 மணி 15 நிமிடங்களாக அதிகரிப்பு! என்டிஏநிபா வைரஸ்: தமிழகத்தில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த உத்தரவு!
/
மயிலாடுதுறை

குண்டா் சட்டத்தில் இருவா் கைது

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கொலைமுயற்சி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி, குடும்பப் பிரச்னையில் மனைவியை கொலை செய்த கணவா் ஆகிய 2 போ் குண்டா் சட்டத்தின்கீழ் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

News image

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கொலைமுயற்சி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி, குடும்பப் பிரச்னையில் மனைவியை கொலை செய்த கணவா் ஆகிய 2 போ் குண்டா் சட்டத்தின்கீழ் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

Updated On :13 ஜூன் 2026, 2:10 am IST

Syndication

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கொலைமுயற்சி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி, குடும்பப் பிரச்னையில் மனைவியை கொலை செய்த கணவா் ஆகிய 2 போ் குண்டா் சட்டத்தின்கீழ் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

செம்பனாா்கோவில் மேலமுக்கூட்டு பகுதியில் செம்பனாா்கோவில் காவல் நிலைய சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான மேலப்பாதியை சோ்ந்த அம்மாயி (எ) பிரவீன்ராஜ் (24), கடந்த மே 30-ஆம் தேதி அரிவாளைக் காட்டி பொதுமக்களை அச்சுறுத்தியபோது, பிடிக்க முயன்ற போலீஸாரைப் பணி செய்யவிடாமல் தடுத்து, தகாத வாா்த்தைகளால் திட்டி, அரிவாளால் தாக்க முயன்று, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததால், அவா் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாா். பிரவீன்ராஜ் மீது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் 12 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.

மயிலாடுதுறை காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட கங்கணம்புத்தூரை சோ்ந்த ஆனந்தராஜ் (28) என்பவா் தனது மனைவியின் நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் மே 15-ஆம் தேதி மனைவியை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்தாா். இதையடுத்து அவா் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா். ஆனந்தராஜ் மீது மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் 3 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.

பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் தொடா்ந்து நடந்து கொண்ட இருவா் மீதும் குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தின்கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கோ.ஸ்டாலின் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பரிந்துரை செய்தாா். இதையடுத்து, மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் உத்தரவின்பேரில் பிரவீன்ராஜ், ஆனந்தராஜ் ஆகிய இருவரும் தடுப்புக்காவல் சட்டத்தின்கீழ் கடலூா் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

Story image

தொடர்புடையது

மா்மமான முறையில் ரெளடி உயிரிழப்பு: போலீஸாா் விசாரணை

மா்மமான முறையில் ரெளடி உயிரிழப்பு: போலீஸாா் விசாரணை

லாரியில் கடத்திய 10 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் 2 போ் கைது

லாரியில் கடத்திய 10 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் 2 போ் கைது

மாவட்டத்தில் 133 ரெளடிகளிடம் விசாரணை: 5 போ் கைது

மாவட்டத்தில் 133 ரெளடிகளிடம் விசாரணை: 5 போ் கைது

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 22 சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் கைது

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 22 சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் கைது

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy