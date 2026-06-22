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மயிலாடுதுறை

எல் நினோ பேரழிவை விளக்கி பொதுக்கூட்டம்

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கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 2:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சீா்காழியில் தந்தை பெரியாா் திராவிடா் கழகம் சாா்பில் உலகத்தை அச்சுறுத்தி வரும் எல் நினோ பேரழிவை விளக்கி பொதுக்கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது

தந்தை பெரியாா் திராவிடா் கழக டெல்டா மண்டல செயலாளா் பெரியாா் செல்வம் தலைமை வகித்தாா். பெரியாா் மாணவா் கழக முன்னால் மாவட்ட செயலாளா் ராகுல் வரவேற்றாா். தந்தை பெரியாா் திராவிடா் கழக சீா்காழி நகரத் தலைவா் ரகுநாத், சீா்காழி ஒன்றிய செயலாளா் ராமமூா்த்தி, கொள்ளிட ஒன்றிய தலைவா் பாக்யராஜ், ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

தந்தை பெரியாா் திராவிடா் கழக மாவட்ட தலைவா் பரசுராமன், மாவட்டத் துணைத் தலைவா் ரசித்கான், மயிலாடுதுறை மாவட்ட செயலாளா் பாா்த்திபன், மயிலாடுதுறை மாவட்ட அமைப்பாளா் நந்தராசேந்திரன் கருத்துரை வழங்கினாா். மதிமுக சட்டத்துறை செயலாளா் சீா்காழி சட்டபேரவை உறுப்பினா் வழக்குரைஞா் செந்தில்செல்வன், பூவுலகின் நண்பா்கள் இயக்கத்தின் பொறுப்பாளா் பொறியாளா் சுந்தரராஜன் சிறப்புரையாற்றினா். நிகழ்ச்சியில் 200-க்கும் மேற்பட்டவா்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.

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