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மயிலாடுதுறை

பொதுமக்களை மிரட்டிய இளைஞா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

மயிலாடுதுறையில் கத்தியைக் காட்டி பொதுமக்களை மிரட்டிய இளைஞா், குண்டா் தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :27 ஜூன் 2026, 12:05 am IST

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மயிலாடுதுறையில் கத்தியைக் காட்டி பொதுமக்களை மிரட்டிய இளைஞா், குண்டா் தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

மயிலாடுதுறை திருவிழந்தூா் அண்ணாநகரைச் சோ்ந்தவா் விஜயேந்திரன் மகன் அஜித்குமாா் (27). இவா் கடந்த மாதம் மயிலாடுதுறை காவிரி நகா் மேம்பாலம் அருகில் பட்டாக்கத்தியை காட்டி, பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம்.

அப்போது, ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் ஆய்வாளா் சிவசெந்தில்குமாா் மற்றும் போலீஸாா் அஜீத்குமாரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். அஜித்குமாா் மயிலாடுதுறை காவல் நிலைய ரெளடி பட்டியலில் ஏற்கெனவே இடம் பெற்றுள்ளாா்.

இந்நிலையில், அஜித்குமாா் பொதுமக்களுக்கும், பொது அமைதிக்கும் பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் தொடா்ந்து நடந்து கொள்வதால் அவா் மீது குண்டா் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின்கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பி. சினேகா ப்ரியா மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பரிந்துரை செய்தாா்.

அதன்பேரில், மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த், அஜித்குமாரை குண்டா் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின்கீழ் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டாா். இந்த உத்தரவுப்படி காவல் ஆய்வாளா் சிவசெந்தில்குமாா் மற்றும் போலீஸாா் அஜீத்குமாரை கடலூா் மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.

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