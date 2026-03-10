Dinamani
அரசுப் பள்ளி சத்துணவில் பல்லி: மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி!நவாஸ்கனி எம்.பி.க்கு எதிரான வழக்கை திரும்பப் பெற ஓ.பன்னீர்செல்வம் முடிவுதென் தமிழகத்தில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புதமிழகத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடுபிரதமர் மோடி இன்று திருச்சி வருகை! ரூ. 5,650 கோடி திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்!மின்மாற்றிகள் கொள்முதலில் ரூ.397 கோடி ஊழல் இல்லை: டான்ஜெட்கோ நேரடி பணி நியமனங்களில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு 27% இடஒதுக்கீடு அமல்: மத்திய அரசு!
/
மயிலாடுதுறை

மயிலாடுதுறை: வரி, வாடகையை மாா்ச் 20-க்குள் செலுத்த அறிவுறுத்தல்

மயிலாடுதுறை நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி மற்றும் வாடகையை பொதுமக்கள் மாா்ச் 20-ஆம் தேதிக்குள் செலுத்துமாறு நகராட்சி ஆணையா் வீரமுத்துக்குமாா் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.

News image
- dot com
Updated On :10 மார்ச் 2026, 10:14 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாடுதுறை நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி மற்றும் வாடகையை பொதுமக்கள் மாா்ச் 20-ஆம் தேதிக்குள் செலுத்துமாறு நகராட்சி ஆணையா் வீரமுத்துக்குமாா் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து, அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

மயிலாடுதுறை நகராட்சி நிா்வாகத்தால் தீவிர வரி வசூல் பணி நடைபெற்றுவரும் நிலையில் நீண்ட காலமாக வரி செலுத்தாத வீடுகளில் குடிநீா் இணைப்புகள், புதைசாக்கடை இணைப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதேபோல், வாடகை செலுத்தாத கடைகள், வரி செலுத்தாத வணிக நிறுவனங்களையும் பூட்டி சீல் வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது. எனவே, வரி, வாடகையை மாா்ச் 20-க்குள் செலுத்த வேண்டும்.

மயிலாடுதுறை நகராட்சி அலுவலகத்திலுள்ள கணினி வரி வசூல் மையத்திலும், கூைாட்டில் உள்ள வரி செலுத்தும் மையத்திலும் வரி செலுத்தலாம். நேரில் செலுத்த இயலாதவா்கள் ற்ய்ன்ழ்க்ஷஹய்ங்ல்ஹஹ்.ற்ய்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் என்ற இணையம் வாயிலாகவும், யுபிஐ வாயிலாகவும் வரி செலுத்தலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வரிகளை உடனடியாக செலுத்த அறிவுறுத்தல்

மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வரிகளை உடனடியாக செலுத்த அறிவுறுத்தல்

சிவகாசி மாநகராட்சியில் பிப்.28-க்குள் வரிகளை செலுத்த வேண்டுகோள்

சிவகாசி மாநகராட்சியில் பிப்.28-க்குள் வரிகளை செலுத்த வேண்டுகோள்

நெல்லை மாநகராட்சிக்கு வரிகளை செலுத்த சிறப்பு வசதி

நெல்லை மாநகராட்சிக்கு வரிகளை செலுத்த சிறப்பு வசதி

வாடகை செலுத்தாத கடைகளுக்கு ‘சீல்’

வாடகை செலுத்தாத கடைகளுக்கு ‘சீல்’

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு