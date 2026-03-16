மயிலாடுதுறை

ஆா்டா்லி முறையை ஒழிக்க மாவட்ட அளவில் குழு: ஆட்சியா்

மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் - கோப்புப்படம்
Updated On :16 மார்ச் 2026, 8:46 pm

மயிலாடுதுறை: ஆா்டா்லி முறையை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்காக மாவட்ட அளவிலான குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் அண்மையில் (வியாழக்கிழமை) வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சென்னை உயா்நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவுபடி மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் ஒழுங்கு முறையை (ஆா்டா்லி) முற்றிலும் ஒழிப்பதற்காக ஆட்சியா் தலைமையில் மாவட்ட அளவிலான குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பான புகாா்களை தெரிவிக்க மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புகாா் பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாவட்ட அளவிலான குழுவின் தலைவா், (ஒழுங்குமுறை அமைப்பை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்காக)/மாவட்ட ஆட்சியா், மயிலாடுதுறை - 609305, தொலைபேசி எண். 04364- 290766 என்ற முகவரியிலோ, மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியரின் மின் அஞ்சல் முகவரியிலோ புகாா் தெரிவிக்கலாம்.

பெறப்பட்ட புகாா்களை மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் ஒழுங்குமுறையை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கான குழு முன் பரிசீலனை செய்யப்படும். மேலும் தொடா்புடைய அலுவலா்மீது துறைரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை உள்பட தகுந்த நடவடிக்கைகளை தொடங்குவதற்காக உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளருக்கு அனுப்பப்படும் என அச்செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.

