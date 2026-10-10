The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு இஸ்ரேலின் உயரிய விருது அறிவிப்புஏா் இந்தியா, ஆகாசா ஏா் விமானக் கட்டணங்களும் உயா்வுஎதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி இன்று சென்னை வருகை: மாணவா் சந்திப்பு நிகழ்வில் பங்கேற்கிறாா்திருக்கோயில் பணியாளா்களுக்கான திருமணக் கடன் உயா்வு: தமிழக அரசு அரசாணைபிரதமா் மோடி நாளை சென்னை வருகை: 22,000 போலீஸாருடன் ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு

போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

மயிலாடுதுறை அருகே சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட இளைஞா் போக்ஸோ சட்டத்தில் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

Published On :

மயிலாடுதுறை அருகே சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட இளைஞா் போக்ஸோ சட்டத்தில் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா ஆக்கூா் உமையாள்புரம் தோப்புத் தெருவைச் சோ்ந்த சண்முகம் மகன் பரமானந்தம் (23), மினி பேருந்தில் சென்று வந்த 8-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 13 வயது மாணவியிடம் தொடா்ச்சியாக பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டாராம்.இதுகுறித்து சிறுமி தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளாா்.

மயிலாடுதுறை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் சிறுமியின் பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா். புகாரின்பேரில் மயிலாடுதுறை அனைத்து மகளிா் காவல் ஆய்வாளா் சுகந்தி விசாரணை மேற்கொண்டாா். தொடா்ந்து, போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, பரமானந்தத்தை கைது செய்து மயிலாடுதுறை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்ஸோவில் தொழிலாளி கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்ஸோவில் தொழிலாளி கைது

பெண் பத்திரிகையாளரிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட காவலருக்கு பதவி உயர்வு?

பெண் பத்திரிகையாளரிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட காவலருக்கு பதவி உயர்வு?

போக்ஸோ வழக்கில் தொழிலாளி கைது

போக்ஸோ வழக்கில் தொழிலாளி கைது

மானூா் அருகே சிறுமிக்கு தொல்லை: போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

மானூா் அருகே சிறுமிக்கு தொல்லை: போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam