The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
9 மணி நேர தொடர் போராட்டம்... தில்லியில் ராகுல், பிரியங்கா கைது!இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகத்தில் 85.97%, தாராபுரத்தில் 80.31% வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: நந்திகிராம் - 80.69%, ரெஜிநகர் - 79.90% வாக்குப் பதிவு!ஆரம்பக் கட்டணம் ரூ. 14 லட்சம்! தமிழ்நாட்டில் அயல்நாட்டு பல்கலை.க்கு அனுமதி: சிபிஎம் கண்டனம்எஸ்ஐஆர்: மோடியும் அமித் ஷாவும் நாட்டை கொள்ளை அடிக்கின்றனர்! ராகுல் பேட்டி!மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: அசம்பாவிதமின்றி அமைதியான முறையில் வாக்குப் பதிவு நிறைவுதிருப்பதி நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம்: சிறப்பு தரிசனத்துக்கான முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்பட 6 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு!பைக் பந்தயம்: சென்னையில் 3 நாள்களில் 2,000 வாகனங்கள் பறிமுதல்!

பெண் பத்திரிகையாளரிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட காவலருக்கு பதவி உயர்வு?

பெண் பத்திரிகையாளரிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட காவலருக்கு பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டது குறித்து...

விவேக் பாகத். - linkedin

Published On :

பெண் பத்திரிகையாளரிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட காவலருக்கு பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டு அது திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் (எஸ்ஐஆர்) பணிகளில் சட்டவிரோதமான முறையில் செயல்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டுமென்பதை வலியுறுத்தி நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக கடந்த அக். 2 ஆம் தேதி தில்லியின் ஜந்தர் மந்தரை நோக்கி ஏராளமான மாணவர்கள், இளைஞர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் மக்கள் பேரணியாகச் சென்றனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, அக். 3 ஆம் தேதி தில்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்றது. அந்தப் போராட்டத்தின் போது, பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் உதவி ஆணையர் (ACP) விவேக் பாகத், தங்களை தவறான முறையில் தொட்டதாகவும், அநாகரீகமாக நடந்துகொண்டதாகவும் பெண் பத்திரிகையாளர்கள் சமூக ஊடகங்களில் விடியோ ஆதாரங்களுடன் குற்றம் சாட்டினர்.

இதையடுத்து, அந்தப் புகார் தொடர்பாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய வலியுறுத்தி போராடிய பெண் பத்திரிகையாளர் உள்ளிட்ட 17 பேரை காவல்துறையினர் நேற்று (அக். 5) கைது செய்தனர்.

இந்த நிலையில், தில்லியில் 12 காவல்துறை அதிகாரிகள் நேற்று தற்காலிக கூடுதல் துணை ஆணையர் (டிசிபி) பதவிக்கு உயர்த்தப்பட்டனர். அதில் பாலியல் குற்றம் சாட்டப்பட்ட விவேக் பாகத் பெயரும் இடம் பெற்றிருந்தது.

பாலியல் புகார் நிலுவையில் உள்ளபோது பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டதற்குப் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும், பத்திரிகையாளர் சங்கங்களும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன.

எனவே, விவேக் பாகத் தாமாக முன்வந்து தன்னுடைய பதவி உயர்வை நிறுத்தி வைக்கும்படி தெரிவித்தார். அதனால், அவருடைய பதவி உயர்வை தில்லி அரசு நிறுத்தி வைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

A police officer who engaged in sexual harassment of female journalist was promoted.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

எஸ்.பி. காா் முன் தா்னாவில் ஈடுபட்ட பெண் காவலருக்கு கட்டாய ஓய்வு

எஸ்.பி. காா் முன் தா்னாவில் ஈடுபட்ட பெண் காவலருக்கு கட்டாய ஓய்வு

பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை; எஸ்பி மீது வழக்கு

பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை; எஸ்பி மீது வழக்கு

பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை: புதுச்சேரி எஸ்.பி. பணியிடை நீக்கம்

பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை: புதுச்சேரி எஸ்.பி. பணியிடை நீக்கம்

போக்ஸோ வழக்கில் தொழிலாளி கைது

போக்ஸோ வழக்கில் தொழிலாளி கைது

விடியோக்கள்

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!