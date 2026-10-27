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சீர்காழி அருகே மாணவர்களை கதண்டு வண்டுகள் கடித்தன!

சீர்காழி அருகே மாணவர்களை கதண்டு வண்டுகள் கடித்தது பற்றி...

sirkazhi

சீர்காழி அருகே கதண்டு வண்டுகள் கடித்த மாணவர்கள், பொதுமக்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி - Dinamani

Updated On :

சீர்காழி அருகே பள்ளிக்குச் சென்ற மாணவர்கள் உள்பட 7 பேரை கதண்டு வண்டுகள் கடித்த நிலையில், அவர்கள் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

​சீர்காழி தாலுகா வள்ளுவக்குடி, ஆதமங்கலம், அரூர், உள்ளிட்ட பகுதிகளை சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள், பொதுமக்கள் இன்று வழக்கம்போல் சீர்காழி கோயில்பத்து பகுதியில் உள்ள பள்ளிக்குச் சென்று கொண்டிருந்தனர். அதேபோல் பொதுமக்களும் இருசக்கர வாகனங்களில் சீர்காழிக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர்.

​அப்போது, ஊமமதகு என்ற பகுதியில் உள்ள புளியமரத்தில் அமைந்திருந்த கதண்டு வண்டுகளின் கூடு எதிர்பாராதவிதமாக கலைந்து, அவ்வழியாகச் சென்ற மாணவர்கள் பொதுமக்களை கடித்தன.

​கதண்டு வண்டுகள் கடித்ததில் கடும் வலியால் துடித்த ஒன்பதாம் வகுப்பு பயிலும் ஆதமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆதேஷ் (13 ) வள்ளுவக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த தரனேஷ் (12) மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவன் ஸ்ரீஹரி (15), பாலகுமார் (44), கலையரசன் (48) உள்ளிட்ட 7 பேர் காயமடைந்தனர். அவர்கள் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு, சிகிச்சைக்காக சீர்காழி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

அங்கு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

Summary

Near Sirkazhi, students were stung by hornets!

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