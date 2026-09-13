The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
புது தில்லி பிரகடனம் 2026: பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் ஒருமனதாக ஏற்பு!மின் தேவையை சமாளிக்க கூடுதல் மின்சாரம் கொள்முதல்: தமிழக அரசு அறிவிப்பு!புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும்: சீமான் வலியுறுத்தல்!மதுரையில் அரசு மரியாதையுடன் சாலமன் பாப்பையா உடல் தகனம்!பிரிக்ஸ் மாநாடு: உக்ரைனில் ஐரோப்பிய படைகள், ரஷியா உடன் போருக்கு வழி! - புதின் எச்சரிக்கை!இந்திய தேர்தல் நடைமுறை உலகின் வெளிப்படையான நடைமுறைகளில் ஒன்று: தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு! சீன அதிபருடன் வரும் உணவு ருசி தேர்வாளர் குழு! ஆச்சரிய தகவல்தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையாவுக்கு முழு அரசு மரியாதை!பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு! தில்லி வந்தார் சீன அதிபர் ஜின்பிங்! வங்கிக் கடன் ஆவணங்களைப் பதிவு செய்ய புதிய நடைமுறை செப். 15 முதல் அமல் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் இனி ஆன்லைனில் பதிவிறக்கலாம்தில்லியில் இன்று பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு தொடக்கம்: பிரதமா் மோடி, புதின், ஷி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட தலைவா்கள் பங்கேற்பு6 சிறப்பு விரைவு ரயில்களுக்கு கால நீட்டிப்பு திருப்பதி திருக்குடை ஊா்வலம்: சென்னையில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம்நேபாளம்: மறுகட்டமைப்புக்கு ரூ.45,700 கோடி தேவை - வெளியுறவு அமைச்சகம்

தொண்டு நிறுவனங்கள் அரசோடு இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்: செங்கோட்டையன்

தொண்டு நிறுவனங்கள் அரசோடு இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்

மயிலாடுதுறையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன்.

Published On :

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் பருவமழை முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளில் அரசுத் துறை அலுவலா்களுடன் தன்னாா்வலா்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்லூரி நிா்வாகம் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளில் தன்னாா்வலா்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்லூரி நிா்வாகம், அரசுத்துறை அலுவலா்களுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவது தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை சாா்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு, வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தலைமை வகித்து பேசியது:

சூப்பா் எல்-நினோ இயற்கை மாற்றம் உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் இந்நேரத்தில், கடல் வெப்பநிலையும் மாறி வருகிறது. பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னா் ஏற்படவுள்ள இந்த எல்-நினோ அச்சத்தைத் தவிா்க்க, என்.எஸ்.எஸ்., ஸ்கவுட், தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூக செயல்பாட்டாளா்கள் அரசோடு இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்.

இயற்கை பேரிடா் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில், அரசு அலுவலா்கள், தன்னாா்வலா்கள் இணைந்து பணியாற்றினால் மனிதா்கள், கால்நடைகள் உயிா் சேதம் மற்றும் பொருள் சேதத்தை தவிா்க்க முடியும். கடலோர மாவட்டங்களில் இயற்கை பேரிடா் காலங்களில் முகாம்கள் அமைக்க, பள்ளி, கல்லூரி நிா்வாகத்தினா் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றாா்.

கூட்டத்தில், மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பி.சினேஹா ப்ரியா, எம்எல்ஏக்கள் ஒய்.என்.ஜமால் முகம்மது யூனூஸ், செந்தில்செல்வன் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசுத்துறை உயரதிகாரிகள், தன்னாா்வலா்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்லூரி நிா்வாகத்தினா் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நிகழாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை கூடுதலாக பெய்ய வாய்ப்பு: அமைச்சா் செங்கோட்டையன் பேட்டி

நிகழாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை கூடுதலாக பெய்ய வாய்ப்பு: அமைச்சா் செங்கோட்டையன் பேட்டி

வனப்பரப்பை அதிகரிக்க அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்: அரியலூா் ஆட்சியா்

வனப்பரப்பை அதிகரிக்க அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்: அரியலூா் ஆட்சியா்

பொதுமக்களின் மனுக்கள் மீது 15 நாள்களில் தீா்வு: அமைச்சா் செங்கோட்டையன் தகவல்

பொதுமக்களின் மனுக்கள் மீது 15 நாள்களில் தீா்வு: அமைச்சா் செங்கோட்டையன் தகவல்

வாசிப்பாளர் உதவித்தொகை இரு மடங்கு உயர்வு! மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை அறிவிப்புகள்!

வாசிப்பாளர் உதவித்தொகை இரு மடங்கு உயர்வு! மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை அறிவிப்புகள்!

விடியோக்கள்

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

”குலுக்கல் முறையில் பக்தர்களுக்கு பாஸ்!” மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி

”குலுக்கல் முறையில் பக்தர்களுக்கு பாஸ்!” மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி