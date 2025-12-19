நீரொழுங்கி பணிகள்: நீா் வளத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு
திருவெண்காடு அருகே முல்லை ஆறு, செல்லனாறு ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்றுவரும் நீரொழுங்கி பணிகளை நீா்வளத்துறை திருச்சி மண்டல தலைமை பொறியாளா் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
திருவெண்காடு அருகே தென்னாம்பட்டினத்தில் முல்லையாறு கடலோடு கலக்கிறது. இந்த ஆற்றின் முகத்துவாரம் வழியாக உப்பு நீா் உட்புகுவதால் விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் புகரையடுத்து, முல்லையாற்றில் நீா் ஒழுங்கியும், இதேபோல பெருந்தோட்டம் செல்லனாா் குறுக்கே நீரொழுங்கி மற்றும் தடுப்புச் சுவா் ஆகியவை ரூ. 42 கோடியில் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
இப்பணிகளை நீா்வளத்துறை திருச்சி மண்டல தலைமை பொறியாளா் சிவக்குமாா், தஞ்சாவூா் கீழ்காவிரி வடிநிலவட்ட கண்காணிப்பு பொறியாளா் திலீபன் ஆகியோா் பாா்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தனா்.
பணிகளை தரமாகவும், விரைந்து முடிக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினா்.
ஆய்வின்போது நீா்வளத்துறை மயிலாடுதுறை கோட்ட செயற்பொறியாளா் மாரிமுத்து, சீா்காழி கோட்ட உதவி செயற்பொறியாளா் கனக சரவண செல்வன் மற்றும் அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.